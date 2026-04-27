Harry Styles i Zoë Kravitz su se zaručili

Britanski glazbenik Harry Styles i američka glumica Zoë Kravitz zaručili su se nakon osam mjeseci veze, pišu američki mediji.

Vijest je prvi objavio Page Six, a potom su je za People potvrdili izvori bliski paru. Prema navodima, Styles i Kravitz sretnu su vijest zasad podijelili samo s uskim krugom prijatelja i obitelji.

Glasine o zarukama počele su se širiti nakon što je Kravitz u travnju viđena s velikim dijamantnim prstenom na lijevoj ruci. Fotografije su odmah potaknule nagađanja da su 32-godišnji pjevač i 37-godišnja glumica odlučili napraviti novi korak u vezi. Par je prvi put romantično povezan u kolovozu 2025. godine, kada su snimljeni kako zajedno šetaju Rimom. Nedugo nakon toga viđeni su i u Londonu, a njihova je veza, prema tvrdnjama izvora, vrlo brzo postala ozbiljna. Styles je već u rujnu upoznao Zoëina oca, glazbenika Lennyja Kravitza, s kojim je ručao u New Yorku.

Iako se o njihovoj vezi posljednjih mjeseci često pisalo, Styles i Kravitz nastojali su privatni život držati daleko od javnosti. Nisu se službeno oglašavali o zarukama, a njihovi predstavnici zasad nisu komentirali napise američkih medija.

Za Harryja Stylesa ovo bi bile prve zaruke, dok je Zoë Kravitz ranije bila zaručena za glumca Channinga Tatuma, s kojim je prekinula 2024. godine. Prije toga bila je u braku s glumcem Karlom Glusmanom, od kojeg se razvela 2021. godine. Styles se trenutačno priprema za nove glazbene projekte, dok Kravitz nastavlja filmsku karijeru. Unatoč brojnim obvezama, izvori tvrde da par nastoji što više vremena provoditi zajedno te da im je veza posljednjih mjeseci postala jedan od prioriteta.