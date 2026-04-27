Mislite se kakvo će vrijeme za Prvi svibnja i vikend? Pročitajte detaljnu tjednu prognozu vremena

Prema službenim podacima DHMZ-a, u Splitu, točnije na Marjanu, posljednjih 65 dana palo je vrlo skromnih 23 litre kiše po kvadratnom metru. Istina, kada se gledaju oborine od početka godine, nismo daleko od prosjeka, no problem je što se ovaj oborinski deficit poklapa s proljećem, vegetacijski vrlo osjetljivog razdoblja.

Uzmemo li u obzir da ni sljedećih desetak dana nema značajnih oborina na vidiku, možemo već govoriti o proljetnoj suši koja se najbolje uočava u sve učestalijim požarima u Dalmaciji. Srećom, zasad nijedan nije bio značajne naravi.

U ovom tjednu ulazimo u svibanj, odnosno u posljednji mjesec klimatološkog proljeća. Tjedan će obilježiti uglavnom stabilno vrijeme, a dosta je oči uprto u praznički prvi svibnja, odnosno petak koji će mnogi spojiti s vikendom. Iako se po internetu moglo pročitati baš svega, svi oni koji planiraju izlete i aktivnosti na otvorenom u petak i dane vikenda, neće imati nikakvih problema.

Hladna fronta će do zapada zemlje stići već krajem utorka, donoseći nešto kiše i sjeverac. Bura će se u srijedu širiti Jadranom, a tek navečer stići će njenog većeg dijela. Oslabljena fronta može donijeti tek kratkotrajne oborine popodne mada će se u većini predjela zadržati suho. Bit će to uvod u burovit i hladniji četvrtak.

Dobra je vijest da će u petak, na Praznik rada, bura značajno oslabiti te ponegdje okrenuti na tramontanu. Jutro i večer bit će hladni za dio godine, danju ugodno.

U dane vikenda daljnje slabljenje vjetra. Jutra će biti hladna za dio godine, dani ugodno, ali svježiju u odnosi na dane vikenda iza nas

U ponedjeljak i utorak pretežno sunčano. Vjetar će biti slab ili će biti tiho. Minimalne jutarnje temperature zraka od 5 do 19°C, najviše dnevne u ponedjeljak od 20 do 28°C, u utorak malo niže.

U srijedu djelomično sunčano i u većini predjela suho. Popodne više oblaka, osobito u srednjoj i južnoj Dalmaciji uz mogućnost za slabu i prolaznu kišu ili pljusak. Veći dio dana vjetar slab, popodne i osobito navečer umjerena do jaka bura, podno Velebita olujna. Najviše dnevne temperature od 19 do 25°C.

Četvrtak djelomično sunčan, još prijepodne u srednjoj, a osobito južnoj Dalmaciji više oblaka uz mogućnost većinom slabih oborina. Danju postupno razvedravanje. Puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita olujna. Najviše dnevne temperature u padu, većinom od 15 do 21°C.

U petak pretežno sunčano. Ujutro umjerena do jaka bura, danju će okretati na tramontanu, a popodne su na moru mogući jaki udari. Jutro i večer osjetno hladniji, najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.

U subotu i nedjelju pretežno sunčano. U subotu još slaba do umjerena bura ili danju vjetar zapadnih smjerova. Jutro prohladno, najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.