Oženio se Tiho Orlić

Glazbenik Tiho Orlić u rodnom je Splitu prije desetak dana oženio dugogodišnju partnericu Petru. Vjenčanje je održano u krugu pedesetak najbližih uzvanika, a supružnici početkom kolovoza očekuju i prinovu. Kako je Orlić otkrio za IN Magazin, stiže im sin.

Na pitanje kakvo je bilo vjenčanje, glazbenik je kratko odgovorio: "Perfektno, super, sve savršeno zapravo". Potvrdio je i vijest o dolasku prinove. "Tako je, i to je istina. A što da ti kažem, cijela ova godina je, malo je reći, predobra", kazao je Orlić. Na pitanje je li spreman za novu životnu ulogu, dodao je: "Spreman sam, hvala Bogu na svemu i naravno da smo spremni."

Od Thompsona do samostalne karijere

Ovaj 49-godišnji glazbenik na sceni je od devedesetih godina. Publici je najpoznatiji po dvadesetogodišnjoj suradnji s Markom Perkovićem Thompsonom, s kojim je snimio i popularni duet Stari se. Osim kao pjevač, Orlić je cijenjen i kao glazbeni producent.

Posljednjih godina aktivan je na više polja, a otkrio je da će ove godine, osim kao producent, sudjelovati i na Melodijama Jadrana kao izvođač. "Inače sam dio produkcijskog tima Melodija Jadrana već dugi niz godina, a ove godine ću biti i izvođač. Poklopila se i pjesma ove godine, ja ne idem nikada nešto na silu, samo kad se poklope stvari", objasnio je.

Orlić je i autor himne Vatrenih Najbolja kad je najteže, a nedavno je surađivao i sa sastavom Hrvatske ruže. "Radio sam aranžman za njihovu novu stvar Slikaj mi rodni kraj. Zanimljiva tema, Neno Ninčević je opet napravio jedan maestralan tekst. Stalno je nešto, ili radim drugima ili sebi napokon", rekao je glazbenik.