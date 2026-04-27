FOTOGALERIJA Sve je spremno za odbojkaški spektakl u Kaštelima: Ribola traži izjednačenje i povratak finala u Zagreb

Gradska dvorana u Kaštel Starom sutra će s početkom u 19 sati ponovno biti domaćin vrhunske odbojke. U četvrtoj utakmici finala SuperSport Superlige, ŽOK Ribola Kaštela dočekuje HAOK Mladost iz Zagreba u susretu koji može odlučiti daljnji tijek borbe za naslov prvakinja Hrvatske. Nakon tri odigrane utakmice, Mladost vodi 2:1 u seriji i nalazi se na korak bliže osvajanju naslova, dok Kaštelanke pred svojom publikom imaju jasan cilj – izjednačiti na 2:2 i izboriti odlučujuću petu utakmicu u Zagrebu.

Ribola je već pokazala svoju snagu na domaćem terenu, gdje je u drugoj utakmici uvjerljivo slavila, a upravo će podrška s tribina i ovoga puta biti jedan od ključnih faktora. Očekuje se ispunjena dvorana i još jedna snažna atmosfera kakvu mogu stvoriti samo kaštelanski navijači.

Uoči susreta, igračica Ribole Kaštela Dijana Karatović istaknula je: "Očekuje nas jako važna utakmica pred domaćom publikom. Znamo što nam ova utakmica znači i svjesne smo da moramo dati svoj maksimum ako želimo izjednačiti seriju. Mladost je kvalitetna ekipa, ali pokazale smo da možemo igrati protiv njih, pogotovo na našem terenu. Vjerujem u svoju ekipu i spremne smo za borbu."

Slično razmišlja i pomoćni trener Ribole Kaštela Aleksandar Milkov: "Nakon utakmice u Zagrebu imali smo jedan dan za oporavak, djevojke su to dobro iskoristile. Odradili smo kvalitetan trening, napravili analizu i spremni smo za utakmicu. Očekujemo da će djevojke dati sve od sebe i nadamo se da će to biti dovoljno za pobjedu i povratak serije u Zagreb."

Sve je spremno za još jednu veliku odbojkašku večer u Kaštel Starom – utakmicu u kojoj svaka lopta može odlučiti, a svaka podrška s tribina imati dodatnu težinu.