Nove dojave o bombama u splitskim školama, evo što kažu iz PU splitsko-dalmatinske

Na e-mail adrese splitskih škola stigle su nove prijetnje

Prošli tjedan policija je diljem Hrvatske imala posla zbog dojava o bombama u srednjim školama, trgovačkim centrima i ustanovama. Pregledane su brojne institucije, a čini se da drugačije neće biti ni ovaj tjedan. Naime, već jutros su stigle nove prijetnje u splitske škole. 

"Policijski službenici su nakon zaprimanja saznanja stupili u kontakt s ravnateljima škola koje su zaprimile navedenu elektroničku poštu.

U suradnji s djelatnicima škola provest će se adekvatni postupci", kažu iz PU splitsko-dalmatinske. 

