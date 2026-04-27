Nove dojave o bombama u splitskim školama, evo što kažu iz PU splitsko-dalmatinske

Prošli tjedan policija je diljem Hrvatske imala posla zbog dojava o bombama u srednjim školama, trgovačkim centrima i ustanovama. Pregledane su brojne institucije, a čini se da drugačije neće biti ni ovaj tjedan. Naime, već jutros su stigle nove prijetnje u splitske škole.

"Policijski službenici su nakon zaprimanja saznanja stupili u kontakt s ravnateljima škola koje su zaprimile navedenu elektroničku poštu.

U suradnji s djelatnicima škola provest će se adekvatni postupci", kažu iz PU splitsko-dalmatinske.