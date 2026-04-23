Evo što o današnjim dojavama o bombama kažu iz PU splitsko-dalmatinske

Nakon novog niza dojava o postavljenim bombama, oglasili su se iz PU splitsko-dalmatinske. Pregledane su sve obrazovne ustanove, trgovački centri te zračna luka te nigdje nisu pronađena eksplozivna sredstva.

"Danas tijekom dana provedeni su adekvatni postupci u svim objektima, trgovačkim centrima i obrazovnim ustanovama za koje smo putem elektroničke pošte zaprimili najave negativnih događaja. U svim slučajevima je utvrđeno da su dojave bile lažne, nigdje nisu pronađena eksplozivna sredstva.

U suradnji s odgovornim osobama ustanova i objekata, policijski službenici su obavili preglede prostora u 33 obrazovne ustanove na području Splitsko-dalmatinske županije, dva trgovačka centra na području Splita te pregled javnih površina, prtljage i putnika u zračnoj luci.

Nadležne službe će provesti kriminalističko istraživanje vezano uz postojanje sumnje u počinjenje kaznenog djela", kažu iz PU splitsko-dalmatinske.