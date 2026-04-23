Splitska policija potvrdila: Zaprimljena je dojava o eksplozivnoj napravi na aerodromu u Kaštelima

Kao što smo ranije izvijestili, u Zračnoj luci Split u Kaštelima zaprimljena je dojava o mogućoj eksplozivnoj napravi, a sada je to i službeno potvrdila splitska policija.
Opsadno stanje u Kaštelima: Dojava o bombi na aerodromu, pirotehničari su na terenu
Na teren su odmah upućene nadležne službe, uključujući pirotehničare, koji provode detaljan pregled prostora u skladu sa sigurnosnim protokolima.
Poduzimaju se sve potrebne mjere kako bi se utvrdila vjerodostojnost dojave te osigurala sigurnost putnika i zaposlenika. Istraga je u tijeku.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
1
4