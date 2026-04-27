Solarna revolucija usred Splita: Neboder u Šimićevoj 11 proizvodi više struje nego što troši

Neboder u Šimićevoj 11 ostat će zapamćen kao stambena zgrada koja je prva u Hrvatskoj na krovištu otvorila prvu fotonaponsku centralu, odnosno solarnu elektranu i sve to zahvaljujući skladnom odnosu među stanarima i mudrom vođenju njihovog predstavnika stanara Radoslava Đorđevića koji je na toj funkciji od 1998. godine.

Višak energije donosi i zaradu

Snaga elektrane iznosi 10 kW, dok su potrebe zgrade upola manje. Elektrana je u sustavu HEP- a od prosinca prošle godine. Neboder ima 64 stana, od kojih su tri apartmana s čijim gostima do sada nisu imali nikakvih problema. Svi su stanari dali suglasnost za ugradnju solarne elektrane koja ih je u konačnici koštala 11.500 eura.

Novac su namakli iz svog posebnog fonda u koji su godinama uplaćivali novac. Predstavnik stanara Radoslav Đorđević kaže kako će investiciju u solarnu elektranu isplatiti za tri i pol godine, a mjesečno na višku struje zarađivati oko 300 eura.

Energetska obnova i visoka učinkovitost

- Fotonaponsku centralu smo sami financirali, a zbog ugradnje centrale suvlasnici ne plaćaju potrošnju dva dizala i 72 svjetla u stubištu, koja moraju radti 24 sata dnevno. Postali smo prvom stambenom zgradom u zemlji koja ima solarnu elektranu na krovištu, a također smo među malobrojnim zgradama u Splitu koja ima certifikat A+, što je u graditeljstvu vrh za energetsku učinkovitost.

Neboder u Šimićevoj 11 tako je postao energetski samodostatan, a i susjedni neboderi na broju 9, 11, 13. Na broju 15 je energetska obnova u fazi pripreme, a nadaju se da će skoro izgraditi identičnu solarnu elektranu na krovištu. Đorđević, koji je predstavnik stanara i na brojevima 13 i 15, dodaje da je energetska obnova na neboderima 11 i 13 trajala deset mjeseci, a koštala 670 000 eura po neboderu.

Složni stanari kao ključ uspjeha

- Neboder smo energetski obnovili zahvaljujući sredstvima od 60 posto koje nam je dala država, dio smo dodali od ušteđevine, te podigli manji kredit. U prizemlju imamo frizerski salon čiji novac od najma čuvamo za potrebe zgrade.

Terasa na vrhu zgrade je uređena kao društvena prostorija i trenutno se ugrađuje zidani roštilj. Đorđević ističe kako je posebnost Šimićeve 11 da nikada nitko od stanara na kraju svakog mjeseca nije bio dužan za pričuvu.

Stanari su više nego zadovoljni energetskom obnovom nebodera jer su im sada računi od struje niži za oko 30 posto, prisnažuje Đorđević i otkriva kako je zgrada izolirana sa 10 centimetara kamene vune.

- Dogovor među stanarima je da u narednom razdoblju nakon izmjene velikog dizala obojamo unutrašnjost zgrade. Inače smo tijekom godina oko zgrade posadili lipe i Hajdukovu murvu koja ima certifikat, dok su ostalo odradili Parkovi i nasadi.

Zidne novine kao simbol zajedništva

I zanimljivost za kraj, Šimićeva 11 još je po nečemu posebna zgrada. Osim po kamerama koje stanarima daju sigurnost nadaleko su poznati po "zidnim novinama" koje uređuje Đorđević. Na njima svoje susjede obavještava o svim novostima, pravima i obvezama.