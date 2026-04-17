Splićani s adresom ponosa: "Omogućio nam je da ponovno normalno živimo" – zgrada iz 1966. dobila lift vrijedan 130.000 eura

Stanari u Ulici Domovinskog rata 7 zahvaljujući svom predstavniku Mariju Skočiru mogu se pohvaliti da su prva stambena zgrada u Splitu koja je ugradila vanjski lift vrijedan 130.000 eura koji je svečano pušten u rad za Sv. Duju pretprošle godine.

Mario se u zgradu doselio prije 25 godine, a predstavnik je zadnjih desetak godina. Zgrada je izgrađena 1966. godine, projektirao je splitski arhitekt Vuko Bombardelli. U to je vrijeme gradnja te zgrade smatrana racionalnom gradnjom i ekonomski povoljnim rješenjem sa vanjskom terasom. U zgradi je 39 stanova raspoređenih na pet katova sa 110 stepenica, dok u prizemlju ima nekoliko poslovnih prostora.

Stanari i svakodnevni izazovi

- U zgradi uglavnom žive stanari starije životne dobi koji su tu od početka. Ima i nešto mlađih parova koji su kupili stanove, a problem je i što imamo apartmane. Njih čak pet. Dio stanova se iznajmljuje na dugoročno, no kada dođe sezona u njih ulaze turisti. U slučaju problema s turistima pokušavam kontaktirati vlasnika stana da reagira, a ako to ne uspije onda probam sam riješiti problem.

Na ugradnju lifta su se odlučili prije četiri godine jer je starijim susjedima postajalo sve teže izlaziti iz stana zbog čega su neki od njih sa sobom nosili stolice na kojima bi se na svakoj etaži odmarali tijekom penjanja. Sreća u svemu tome je što je Mario kao projektant okupio kolege koji su mu, nakon pregleda zgrade, rekli da se lift može ugraditi.

Od ideje do realizacije

Zanimljivo je da je sa svim tim počeo kako bi supruzi dokazao da se u toj zgradi lift ne može ugraditi. Prilikom planiranja ugradnje lifta nekoliko im je stvari olakšalo posao. Primjerice zemlja oko zgrade je u njihovom vlasništvu, a uz to se radilo o građevini za koju nije trebala građevinska dozvola.

- Četiri godine je trajao posao od ideje do realizacije. Nitko nije želio raditi projekt jer je bio složen, a i nismo znali hoće li se pronaći kakvo arheološko nalazište. Prihvatio sam projektiranje i okupio tim ljudi s kojima sam radio. Tada nismo mogli predvidjeti ni obim investicije. Na mjestu gdje je sada vanjski lift bio je svjetlarnik. Čak smo dvije godine radili pripremu dokumentacije, pola godine evaluaciju i u konačnici smo od grada dobili 14.000 eura poticaja.

Lift koji je promijenio živote

Dodaje da je od 39 stanova njih čak 35 pristalo na ugradnju lifta, a u cijelom poslu mu je dosta pomogla supruga ekonomistica zahvaljujući kojoj su dobili povoljan kredit. Da sve nije išlo kao po špagu dokazuje i izvođač koji je, zbog nemogućnosti dovoza betona do zgrade, u pola posla odustao od gradnje što je svima bio šok s obzirom da su digli kredit i već ga počeli vraćati.

Mario je cijelo vrijeme nadzirao i vodio posao, pa su ostali u okviru sredstava koje su imali. Samo su radovi trajali godinu dana. Zbog ugradnje lifta stanari sada umjesto dvadeset pet eura pričuvu plaćaju 50-ak eura na deset godina, a u smanjenju cijene su pomogla i sredstva od reklame koju imaju na vrhu zgrade.

Tijekom realizacije projekta imali su pomoć od djelatnika Stanouprave. Stanari su nakon ugradnje lifta Mariu zahvaljivali, a jedna mu je starija susjeda bila zahvalna što joj je "omogućio da ponovno normalno živi jer može ići na pazar i u frizera".