Kerum odveo novinare u prostorije Žnjana i pokazao namještaj od 190.000 eura: "Ovo je kupljeno u mandatu Ivice Puljka"

Željko Kerum, čelnik i osnivač HGS-a iznio je niz sumnji vezanih uz projekt Žnjana, ali i uz medijske napise o njegovu privatnom projektu u Kaštelima. Posebno se osvrnuo na poslovanje bivše uprave Žnjana, nabavu namještaja i radove koji su se odvijali u mandatu bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka.

Kerum je novinare proveo kroz prostorije Žnjana, gdje se nalazi skupocjeni namještaj kupljen za nove prostorije dok se uređivao Žnjan. Prema njegovim riječima, namještaj je plaćen 190.000 eura, a kupljen je upravo u razdoblju mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Jedna je tema vezana za privatno. Provlači se kroz medije i piše se o privatnom projektu u Kaštelima, u kojem sam ja vlasnik. Druga tema je Žnjan, gdje je napravljena velika sumnja, počevši od nabave namještaja, pocinčavanja, šljunka i slično", rekao je Kerum.

"Ovaj slučaj treba procesuirati"

Kerum je kazao da je nešto više od mjesec dana bio predsjednik Nadzornog odbora Žnjana te da se, prema njegovu mišljenju, cijeli slučaj treba procesuirati. "Ovaj namještaj je koštao 190.000 eura. Do sada se nije ništa pomaknulo s mjesta. Mjesec i nešto sam bio predsjednik Nadzornog odbora Žnjana i ovaj slučaj treba procesuirati", poručio je.

Dodao je kako postoje sumnje u poslovanje bivše uprave i bivšeg direktora Žnjana. "Sumnje su i u poslovanje bivše uprave i direktora Žnjana. Bivši gradonačelnik Puljak je nezakonito osnovao upravni odbor i oni su donosili sve nezakonite odluke o radovima na Žnjanu", ustvrdio je Kerum.

Kerum je naglasio kako, prema onome što je do sada vidljivo, postoji više elemenata koji upućuju na sumnje u nepravilnosti. "Po onome što je do sada vidljivo, ovdje ima puno sumnji i osnova. Napravljena je ogromna šteta, od nekoliko milijuna eura. Je li pocinčavanje ugrađeno i napravljeno za nekoliko milijuna eura? Ja samo pitam, postoje sumnje, ja ne krivim nikoga", kazao je.

Osvrnuo se i na projekt u Kaštelima

Kerum se osvrnuo i na medijske napise o njegovom privatnom projektu u Kaštelima, odnosno Konobi Pršut. Tvrdi da se privatna imovina ne može uspoređivati s gradskom imovinom i projektom Žnjan.

"Druge političke stranke žele da ja imam štetu zbog mog privatnog projekta u Kaštelima u Konobi Pršut. Imanje sam kupio prije 30 godina, tu postoji vlasnički list, pravomoćne dozvole i sve", rekao je Kerum. Dodao je kako se okolica tog prostora u međuvremenu promijenila.

"U okolici oko Pršuta nije bila niti jedna baraka, a sada ima stotinu baraka. Je li nešto legalizirano izvan propisa i zakona, neka o tome računa vodi DORH, ja ću odgovarati za sve", kazao je.

"Ne može se uspoređivati Pršut i Žnjan"

Kerum je zaključio kako se, po njegovu mišljenju, ne mogu stavljati u isti kontekst njegov privatni projekt i gradski projekt Žnjan. "Ne može se uspoređivati privatna imovina i gradska imovina, to jest Pršut i Žnjan", naglasio je.

Ponovno je kritizirao bivšu gradsku vlast i Puljkovu političku opciju. "Puljkova opcija je našla svoj interes, uhljebljeni su, konkretno vrhuška Društva arhitekata u Splitu. Bivši direktor je pokušao govoriti na Gradskom vijeću, pa su ga ljudi zaustavili jer je trebao govoriti uz pomoć odvjetnika", zaključio je Kerum.