HNS se oglasio nakon uhićenja: "Za korupciju nema opravdanja"

Hrvatski nogometni savez oglasio se priopćenjem o provođenju hitnih dokaznih radnji i uhićenja povezanog sa sumnjom na pokušaj utjecaja na službenu osobu uoči utakmice natjecanja pod ingerencijom HNS-a.

Podsjetimo, u akciji PNUSKOK-a uhićen je Lazar Darojković, član Izvršnog odbora NK Dugo Selo, zbog sumnje da je pokušao podmititi glavnog suca.

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Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Hrvatski nogometni savez upoznat je s informacijama o provođenju hitnih dokaznih radnji i uhićenja povezanog sa sumnjom na pokušaj utjecaja na službenu osobu uoči utakmice natjecanja pod ingerencijom HNS-a.

Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje svaki oblik korupcije, nedopuštenog utjecaja na službene osobe ili bilo kakvo ponašanje koje narušava integritet nogometnih natjecanja. Za takve postupke nema i ne može biti opravdanja.

Posebno ističemo kako je zaštita integriteta natjecanja jedan od temeljnih prioriteta Hrvatskog nogometnog saveza te izražavamo priznanje svakom pojedincu koji svojim odgovornim postupanjem pridonosi otkrivanju i sprječavanju mogućih nezakonitih radnji.

Hrvatski nogometni savez nastavit će pratiti razvoj ovog slučaja te će, nakon prikupljanja potrebnih informacija i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, nadležna tijela HNS-a postupiti u skladu s disciplinskim propisima HNS-a.

HNS će nastaviti provoditi politiku nulte tolerancije prema svim oblicima korupcije i namještanja utakmica. Podsjećamo, Savez aktivno surađuje s Uefom i Fifom kroz programe zaštite integriteta natjecanja te provodi kontinuiranu edukaciju svih dionika hrvatskog nogometa o važnosti očuvanja integriteta natjecanja."