Hrvat poginuo u Sloveniji nakon vožnje u suprotnom smjeru

Hrvatski državljanin star 86 godina poginuo je u utorak rano ujutro kod Maribora u Sloveniji nakon što je vozio u suprotnom smjeru na štajerskoj autocesti, priopćila je slovenska policija.

Prema informacijama policije, stariji vozač kretao se u smjeru sjevera kada je došlo do sudara s osobnim vozilom koje se pravilno kretalo iz suprotnog smjera. U nesreći je drugo vozilo sudjelovalo u frontalnom sudaru, a njegov vozač zadobio je lakše tjelesne ozljede.

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Ovo je peta nesreća sa smrtnim ishodom od početka godine na tom području, u kojima je ukupno poginulo sedam osoba.

U usporedbi s prošlom godinom, broj smrtno stradalih u prometu na istom području porastao je, budući da su 2025. godine u nesrećama na području Maribora poginule tri osobe.