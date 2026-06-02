Kerum opleo po njemu, stigao brutalan odgovor: "Ovo mu neće pomoći"

Nakon što je Željko Kerum jutros iznio niz optužbi i sumnji vezanih uz projekt uređenja Žnjana, nabavu namještaja i rad bivše gradske vlasti, stigao je odgovor Dragana Žuvele, ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Splita.

Kerum je, među ostalim, prozvao vrh Društva arhitekata Splita te ustvrdio da je "Puljkova opcija našla svoj interes". U tom kontekstu spomenuo je i Žuvelu, kojega je optužio da je "uhljebio i sebe i ženu u gradsku firmu".

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"Rastreseni koktel emocija"

Žuvela se potom oglasio i Kerumov istup opisao kao pokušaj skretanja pažnje s drugih tema. Poručio je kako ga Kerum ponovno vidi kao jednog od aktera svojih političkih i javnih problema.

Istaknuo je da se ne namjerava detaljno baviti Kerumovim tvrdnjama, ali je zbog, kako kaže, točnosti informacija želio reagirati. Naglasio je da već godinama nije u upravljačkim tijelima DAS-a, čime je odbacio dio Kerumovih prozivki.

"To nije uhljebljivanje, to je minsko polje"

Posebno se osvrnuo na Kerumovu tvrdnju o "uhljebljivanju", poručivši da se funkcija ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje teško može opisati kao lagodan ili povlašten posao.

Žuvela je tu usporedbu slikovito odbacio, navodeći kako bi takva tvrdnja bila kao da se razminiranje minskog polja nazove opuštajućim poslom. Dodao je i kako se nada da u budućnosti neće imati takvih “uhljebljivanja”, ni on ni njemu bliski ljudi.

Kerum najavio prijave, Žuvela mu poželio manje stresa

Podsjetimo, Kerum je tijekom obilaska prostorija na Žnjanu problematizirao nabavu namještaja, za koju tvrdi da je koštala 190.000 eura, te najavio kaznenu prijavu protiv Upravnog odbora Žnjana nakon rezultata revizije. Govorio je i o svom privatnom projektu u Kaštelima, tvrdeći da se privatna imovina ne može uspoređivati s gradskim projektom Žnjan.

Žuvela je pak Kerumove istupe nazvao sve češćim napadima, ali mu je na kraju poručio da mu želi manje stresa i više snage u razdoblju koje je pred njim.