Zajednica tehničke kulture grada Splita i njene članice na ovogodišnjim Danima otvorenih vrata udruga

Četrnaesta po redu manifestacija Dani otvorenih vrata udruga, koja se održava od 11. do 13. lipnja 2026. godine, u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, godišnji je događaj koji se provodi u cijeloj Hrvatskoj s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. To je prilika da građani sudjeluju u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavama, akcijama, te se upoznaju s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama. Organiziranjem ove manifestacije Ured za udruge želi povećati vidljivost djelovanja udruga, posebno onih koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, te poboljšati percepciju udruga u javnosti.

Zajednica tehničke kulture grada Splita i udruge članice Meštri o' tehnike i Zvjezdano selo Mosor će se uključiti u Dane otvorenih vrata udruga 2026. održavanjem radionica robotike, modeliranja 3D olovkom, te astronomske radionice, s naglaskom na edukaciju djece i mladih.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Navedene radionice će se održati sa splitskim osnovnim školama Kman-Kocunar i Spinut, s dječjim vrtićima Marjan – Potočnica 1 i Koralj Skalice – Valci Znalci.

Za učenike OŠ Kman-Kocunar u Splitu će biti provedena radionica s područja robotike, u trajanju od dva školska sata. Ta će radionica, pod vodstvom Ive Ćurkovića, vanjskog suradnika Zajednice, učenicima pružiti uvid u suvremene tehnologije i principe automatizacije. Kroz temu „Modeli prijenosa snage i mehanizama”, učenici će istraživali kako se gibanje i energija prenose unutar različitih tehničkih sustava. Na konkretnim primjerima, djeca će upoznati rad zupčanika, remenskih prijenosa i drugih mehanizama, te razumjeti njihovu primjenu u svakodnevnim uređajima i robotima. Aktivno sudjelovanje u radu će učenicima omogućiti bolje razumijevanje tehničkih procesa, te dodatno potaknuti njihovu znatiželju i interes za STEM područje.

Radionica modeliranja 3D olovkama će u splitskom Dječjem vrtiću Marjan - Potočnica 1 biti provedena u suradnji udrugom Meštri o' tehnike, članicom Zajednice tehničke kulture grada Splita. Radionicu će voditi predsjednik udruge Ante Milić. Djeca će prema ponuđenim predlošcima izrađivati modele naočala, leptira, pandi, gitara, paukovih mreža...

Za učenike OŠ Spinut u Splitu će biti provedena radionica robotike, u trajanju od dva školska sata. Radionica će biti provedena za učenike razredne nastave, a bit će ujedno i ogledni sat za gostujuće učitelje iz Turske koji će u okviru programa Erasmus programa biti u posjetu OŠ Spinut. Radionicu će voditi stručna suradnica ZTK grada Splita Valentina Čokić. Djeca će programirati robote mBot2, u programu mBlock. Upotrebljavat će naredbe za kretanje, mijenjanje smjera, zvuk, petlje i senzore za izbjegavanje prepreka.

U sklopu programa Valci znalci, igraonice za potencijalno darovitu djecu usmjerene na istraživačko učenje i razvijanje dječjih potencijala, u splitskom Dječjem vrtiću Koralj će za djecu biti održani predavanje o Sunčevom sustavu i astronomska radionica. Program će voditi član udruge Zvjezdano selo Mosor Duje Barić.