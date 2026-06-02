Prkić prozvao Keruma: "Tko mu je dopustio da koristi prostorije Žnjana?"

Gradski vijećnik iz redova stranke Direkt Jakov Prkić javno je prozvao odgovorne u gradskoj tvrtki Žnjan d.o.o. nakon, kako tvrdi, dolaska Željka Keruma u prostorije te tvrtke. Prkić se oglasio objavom u kojoj postavlja pitanje što je Kerum radio u prostorijama gradske tvrtke te tko mu je omogućio ulazak.

"Što je danas zapravo radio cimer Turčina, Srbina i Gunjače u prostorijama gradske tvrtke Žnjan d.o.o.? Odakle mu pravo da se prešetava i valja po namještaju?", napisao je Prkić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Nije Žnjan Kerumova konoba"

Prema Prkićevim tvrdnjama, Kerum je u prostorije Žnjana d.o.o. stigao u pratnji Saše Horvata, za kojeg navodi da je "vjerojatno bio u ulozi vozača".

"Koristio je prostorije gradske tvrtke kao da je u svojoj bespravno izgrađenoj konobi u Kaštelima. Nije Žnjan d.o.o. Kerumova konoba niti će ikada biti", poručio je Prkić. Dodao je i kako ni Kerum ni Horvat, prema njegovim riječima, nisu članovi upravnih ni nadzornih tijela Žnjana d.o.o., niti su gradski vijećnici.

Prozvao direktora i predsjednicu Nadzornog odbora

Prkić tvrdi da je Kerumu i Horvatu ulaz u prostorije gradske tvrtke omogućio direktor Toni Jurišić Sokić, kojega naziva "stranačkim poslušnikom Željka Keruma".

"Očito je kako im je ulaz omogućio direktor Toni Jurišić Sokić, stranački poslušnik Željka Keruma, da u prostorijama gradske tvrtke održe stranačku konferenciju za medije", napisao je Prkić.

Odgovornost, smatra, snosi i predsjednica Nadzornog odbora Lidija Bekavac. "Nije u ovome nevina ni predsjednica Nadzornog odbora Lidija Bekavac, dapače i ona je izravno odgovorna za uzurpaciju gradske firme", naveo je.

"Pravila očito nisu ista za sve"

Prkić se u objavi zapitao bi li i on, kao gradski vijećnik, mogao ući u prostorije neke gradske tvrtke ili ustanove i održati stranački sastanak ili obraćanje medijima.

"Smijem li ja, gradski vijećnik, sutra ušetati u prostorije Žnjana, Prometa, Čistoće ili HNK i održati stranački sastanak ili se obratiti medijima? Naravno da ne mogu, ali očito je kako pravila nisu ista za sve", poručio je. Na kraju objave Prkić je ocijenio kako je Kerumov potez politička poruka aktualnom gradonačelniku Tomislavu Šuti.

"Ovaj Kerumov čin samovolje je pljuska gradonačelniku Šuti, jer Kerum radi što ga je volja dok Šuta to može samo nijemo promatrati", zaključio je Prkić.