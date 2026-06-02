Makarska pokreće izradu novog prostornog plana: Strateški dokument koji će oblikovati grad sljedećih 20 godina

Odabirom izrađivača pokrenut je jedan od najvažnijih planskih procesa u novijoj povijesti Makarske - izrada dokumenta koji će štititi javni interes, prirodu i kulturnu baštinu te postaviti temelje za uravnotežen i održiv razvoj grada

Odabirom izrađivača započet je jedan od najvažnijih planskih procesa u novijoj povijesti Makarske - izrada dokumenta koji će štititi javni interes, prirodu i kulturnu baštinu te postaviti temelje uravnoteženog i održivog razvoja grada. Time je pokrenuta izrada temeljnog razvojnog dokumenta koji će u sljedećih dvadeset godina definirati smjer i okvire uređenja gradskog prostora, od uvjeta gradnje i namjene zemljišta do zaštite zelenih površina, prometne infrastrukture i kulturne baštine.

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Postupkom javne nabave i temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, odabrana je tvrtka URBANISTICA d.o.o. iz Zagreba uz ponuđenu cijenu od 97.700,00 eura + PDV. Na izradi prostornog plana će uz navedenu tvrtku sudjelovati i zagrebačka tvrtka INTERDIS d.o.o., a odabrani tim čine iskusni stručnjaci s bogatim iskustvom u području prostornog planiranja, a obuhvaća područja urbanizma, prometa, vodnoga gospodarstva, energetike, krajobraznog uređenja te ekonomije.

U narednih godinu dana izrađivat će se grafičke i tekstualne izmjene plana kojima će precizno odrediti što se, gdje i pod kojim uvjetima može graditi, koje se površine štite od izgradnje, kako se razvija prometna mreža i komunalna infrastruktura te na koji se način čuvaju prirodne i kulturnopovijesne vrijednosti koje Makarsku čine prepoznatljivom.

Novi prostorni plan izrađivat će se po načelu javnog interesa kao temeljnom kriteriju svakog planskog rješenja. To u praksi znači plan koji štiti zelene površine i šumske pojase, koji čuva kulturnu i prirodnu baštinu od nekontrolirane izgradnje, koji ravnomjerno raspoređuje sadržaje i infrastrukturu po gradskom području te koji razvoj turizma i gospodarstva usklađuje s potrebama i kvalitetom života stalnih stanovnika. Plan će biti usklađen s ključnim strateškim dokumentima na nacionalnoj i regionalnoj razini, a njegova izrada odvijat će se transparentno, u skladu sa zakonom propisanim postupkom javnog uvida i savjetovanja s građanima.

„Prostorni plan je najvažniji strateški dokument koji posjeduje jedan grad. Njime ne odlučujemo samo o tome što će se graditi i gdje, odlučujemo i kakvu Makarsku ostavljamo budućim naraštajima. Naša je obveza izraditi plan koji štiti javni interes, a ne pogoduje privatnim interesima, koji čuva ono što Makarsku čini posebnom i koji gradu daje čvrste temelje za sigurnu i održivu budućnost,“ naglasio je gradonačelnik Paunović.

Novi plan izrađuje se u trenutku kada je Makarska već pokazala da je promjena smjera moguća. Izmjenama postojećeg prostornog plana zaustavljeni su najrizičniji scenariji nekontrolirane gradnje na osjetljivim lokacijama, zaštićene su zelene zone, a ulaganja u javni prostor, od uređenja Osejave i Peškere do niza komunalnih projekata, svjedoče o pristupu koji grad gradi od unutra prema van, a ne za potrebe investitora. Novi prostorni plan nastavak je tog istog smjera i njegova institucionalna potvrda: dugoročni okvir koji Makarsku učvršćuje kao grad koji zna što želi biti i koji je spreman to i zaštititi.

„Makarska je lijepa jer je prirodna, a lijepa će ostati samo ako ju čuvamo: sustavno, odgovorno i s jasnom vizijom,“ zaključio je Paunović.