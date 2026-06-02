Vozači, pripremite se: Od 8. lipnja zatvara se dio lokalne ceste u Klisu

Zbog radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora K4, koji se izvode u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Klis, od 8. lipnja do 1. rujna 2026. godine za sav promet bit će zatvoren dio Ulice put stare rere u Klisu.

Riječ je o dionici javne lokalne ceste LC 67075, i to od stacionaže 5+150 do 6+180.

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Za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa vozači će koristiti obilazne pravce preko nerazvrstanih cesta, dok će na svim važnijim raskrižjima biti postavljena odgovarajuća prometna signalizacija.

Radovi se izvode u okviru projekta rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracije Klis.

Investitor projekta je Vodovod i kanalizacija Split, dok je izvođač radova tvrtka Vodotehnika d.d. iz Zagreba.