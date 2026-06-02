Torcida na utakmici Hrvatske podignula transparente upućene HNS-u

Hrvatska nogometna reprezentacija u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo 2026. godine na Rujevici dočekuje Belgiju. Utakmica je u tijeku.

Posebnu pozornost na tribinama privukla je situacija s navijačima. Dok je većina hrvatskih navijačkih skupina utakmicu pratila zajedno, pripadnici Torcide bili su izdvojeni. Navijačka skupina Hajduka smjestila se na odvojenom dijelu tribine, prenosi Index.

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Ispod njihova sektora postavljen je transparent s jasnom porukom upućenom Hrvatskom nogometnom savezu, na kojem je slikovito prikazan srednji prst. Ovo nije prvi put da se spomenuti transparent pojavljuje na utakmicama hrvatske reprezentacije, budući da su ga torcidaši koristili i u ranijim prilikama.

Torcida je u 19. minuti podigla još jedan transparent upućen predsjedniku HNS-a, Marijanu Kustiću. "Kustiću, koliko si implantata platio s novcima svjetskih prvenstava? Pavlek = Kustić", stajalo je na poruci.