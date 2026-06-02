Da, pripremite se za cjelodnevnu kišu, ponegdje i nevrijeme. Upalio se MeteoAlarm, evo detaljna prognoza

Početak lipnja u Hrvatskoj općenito obilježava dosta nestabilnije i svježije vrijeme nego što je to bio slučaj u zadnjoj dekadi svibnja. Iako je utorak bio pretežno sunčan i u većini predjela suh, temperature zraka su ipak značajno niže od onih koje smo mjerili u prvom dijelu prošlog tjedna. Primjerice, danas nigdje minimalna temperatura zraka nije bila iznad 20 stupnjeva, a izostala je i popodnevna vrućina.

U isto vrijeme na sjeverom Italije formira se sekundarni ciklonalni centar koji će se s pripadajućim frontalnim sustavom tijekom srijede prijeći preko našeg područja.

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Kako to obično biva s prodorima ljetnog karaktera, oborine će biti neravnomjerno raspoređene. Dok će lokalno u srijedu pasti preko 50 litara kiše po kvadratnom metru, prema otvorenom moru i ponegdje na vanjskim otocima past će tek manje količine.

DHMZ je, unutar sustava MeteoAlarm, izdao žuto upozorenje za veći dio zemlje, a narančasti za Istru, te cijelo obalno područje i to zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena, obilnijih oborina, dok žuto upozorenje vrijedi za vjetar - očekuju se udari do 70 km/h.

Oborine će već večeras zahvatiti Istru, u noći na srijedu će se širiti na dio Dalmacije. U srijedu prijepodne više kiše bit će na sjevernom Jadranu, lokalno uz nevrijeme i značajne količine oborina.

U drugom dijelu dana oborinska glavnina premjestit će se nad Dalmaciju gdje će također biti lokalno jačeg grmljavinskog nevremena. Prema prognostičkim materijalima, najviše oborina se očekuje na krajem sjeveru sjeverne Dalmacije, a najmanje nad otvorenim morem. Veći dio dana na moru će puhati umjereno do jako jugo s vrlo jakim, ponegdje i olujnim udarima. Premještanjem ciklonalnog centra nad sjeverni Jadran tamo će zapuhati tramontana, ponegdje i bura, a ispred centra i lebić. Bura će se navečer proširiti na sjevernu Dalmaciju, ali neće biti posebno jaka. Najviše dnevne temperature od 18 do 25°C, prolaskom fronte značajno će osvježiti.

U četvrtak će nestabilno će biti još samo u noći na jugu Dalmacije, potom nas očekuje pretežno sunčan dan. Popodne na moru umjeren sjeverozapadnjak. Jutro će biti ugodno svježe, najviše dnevne temperature od 22 do 28°C.

U petak djelomično sunčano, ponovno će ojačati jugo. Najveća mogućnost pljuskova je na sjevernom Jadranu i sjevernoj Dalmaciji.