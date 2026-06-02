SPLIT POSTAJE SVJETSKA PRIJESTOLNICA BORILAČKIH SPORTOVA: Stižu legende ringa i tatamija, spektakularna „Noć Anđela“ i nova generacija „najboljih“ Kuće slave

Od 6. do 8. lipnja Split će ponovno postati središte svjetske borilačke scene. Nekoliko stotina sportaša, trenera i sportskih djelatnika iz brojnih zemalja svijeta okupit će se na međunarodnom World Budo Campu, jednom od najuglednijih događaja borilačkih sportova u ovom dijelu Europe.

Vrhunac trodnevnog programa održat će se u petak navečer kada će, u svečanom ozračju gala večeri, biti upriličena 13. inauguracija novih članova Međunarodne Kuće slave borilačkih sportova i vještina. Riječ je o događaju koji već više od desetljeća okuplja najveća imena svjetske borilačke scene te odaje priznanje pojedincima koji su svojim rezultatima, radom i životnim djelom ostavili neizbrisiv trag u sportu.

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Manifestacija se održava u organizaciji JJK Uragan pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstva turizma i sporta, Turističke zajednice grada Splita, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.

Tijekom prethodnih dvanaest izdanja Kuća slave ugostila je brojne olimpijske pobjednike, svjetske i europske prvake, legendarne borce, trenere, promotore i sportske vizionare, izgradivši reputaciju jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja ove vrste u Europi. Svake godine interes raste, a Split se sve snažnije pozicionira kao nezaobilazna destinacija na karti svjetskih borilačkih sportova.

Ovogodišnja generacija laureata donosi impresivan spoj sportskih legendi, aktualnih prvaka i istaknutih sportskih djelatnika.

Priznanje „Martial Arts Legend“ primit će Barbara Đinović (ex Matić), jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica svih vremena, te proslavljeni hrvatski boksački velikan Stipe Drviš. Nagrada „Fighter of the Year“ pripast će Paoli Sophie Pandol, dok će priznanje za izvrsnost u borilačkim sportovima primiti Arnel Kalušić iz Bosne i Hercegovine.

Među ovogodišnjim laureatima nalaze se i Drago Barišić kao „Grand Master of the Year“, Blanka Jungić kao „Master/Instructor of the Year“, Jozo Gabrić kojem će biti uručena posebna nagrada za doprinos borilačkim sportovima, Mladen Cetinja kao dobitnik medijskog priznanja, Mladen Tomić za izniman doprinos razvoju borilačkih sportova te Vladyslav Shypinskiy iz Ukrajine kao promotor godine.

Posebnu težinu događaju daju i ovogodišnji ambasadori Međunarodne Kuće slave, redom velika imena svjetske borilačke scene: Semmy Schilt, četverostruki K-1 Grand Prix prvak i jedna od najvećih kickboxing legendi svih vremena, Zoran Šinković, Zoran Cicvara, Elvis Nezić, Dino Belošević, Marko Martinjak i Oliver Mandarić.

No ova večer nije samo proslava sportskih uspjeha. Ona nosi i snažnu poruku humanosti.

Svečana gala večer tradicionalno nosi naziv „Noć Anđela“ te ima donatorski karakter u korist Udruge Anđeli iz Splita koja skrbi o djeci s najtežim poteškoćama u razvoju. Upravo ovaj humanitarni segment događaju daje dodatnu emociju i vrijednost, povezujući vrhunski sport sa solidarnošću, zajedništvom i brigom za one kojima je pomoć najpotrebnija.

„Noć Anđela“ simbolično spaja sport, ljudskost i emociju te podsjeća kako istinski šampioni nisu samo oni koji pobjeđuju u ringu ili na tatamiju, već i oni koji svojim djelovanjem mijenjaju živote drugih na bolje.

Tijekom tri dana trajanja World Budo Campa sudionici će imati priliku razmjenjivati znanja, usavršavati tehnike i graditi nova međunarodna prijateljstva, potvrđujući temeljne vrijednosti borilačkih sportova – disciplinu, poštovanje, čast i zajedništvo.

Uz dolazak brojnih uglednih gostiju iz sportskog, javnog i društvenog života te predstavnika međunarodnih sportskih organizacija, Split će još jednom pokazati zašto ga mnogi smatraju jednim od najvažnijih regionalnih centara borilačkih sportova.

Od legendarnih prvaka do budućih šampiona, od sportskih uspjeha do humanitarne misije – World Budo Camp i Međunarodna Kuća slave i ove godine donose događaj koji nadilazi granice sporta i potvrđuje da najveće pobjede nastaju tamo gdje se susreću izvrsnost, tradicija i veliko srce.