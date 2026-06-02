Hoće li Igor Štimac ostati u Zrinjskom?

Budućnost Igora Štimca na klupi HŠK Zrinjski i dalje ostaje otvorena. Hrvatski trener, koji je s mostarskim klubom osvojio Kup Bosne i Hercegovine i Superkup te ostvario zapažen rezultat na europskoj sceni, otkrio je da odluka o nastavku suradnje još nije donesena.

Gostujući u emisiji Kompas na RTV Herceg-Bosne, Štimac je potvrdio kako će ključni razgovori uslijediti u narednim danima.

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"Do 5. lipnja ćemo sjesti i vidjeti možemo li se usuglasiti. S Dankom Šulentom sam kratko razgovarao jer smo imali obveza, ali što prije to napravimo, bit će bolje. Pripreme su pred vratima", rekao je Štimac.

Njegove riječi potvrđuju kako između dvije strane još nije postignut konačan dogovor te da će odluka o njegovoj budućnosti biti poznata vrlo brzo, uoči početka priprema za novu sezonu.

Podsjetimo, slovenski mediji i Germanijak ranije su objavili kako bi klupu Zrinjskog trebao preuzeti slovenski trener Simon Rožman, no iz mostarskog kluba ubrzo su demantirali takve navode.