VIDEO Svjetski YouTuber s 1,2 milijuna pratitelja stigao u Split, nastala ludnica

Poznati svjetski YouTuber Marlon, kojeg na društvenim mrežama prati gotovo 1,2 milijuna ljudi, posjetio je Split i izazvao veliko zanimanje među svojim obožavateljima.

Njegov obilazak grada započeo je na gatu ispred zgrade Lučke kapetanije, gdje su ga već u prvim minutama okružili brojni fanovi željni fotografije, videa i kratkog druženja sa svojim idolom.

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Marlon je potom prošetao splitskom Rivom, Marmontovom ulicom i Ulicom kralja Tomislava. Tijekom obilaska domaćini su mu pokazali i jednu od najpoznatijih splitskih tradicija – trljanje palca kipa Grgura Ninskog za sreću i ispunjenje želja.

Posjetio je i nekoliko trgovina u staroj gradskoj jezgri, dok su ga obožavatelji strpljivo čekali ispred, prateći svaki njegov korak. Posebno vesela atmosfera vladala je ispred kluba Central, gdje se okupio velik broj mladih fanova.

Kako je izgledao Marlonov posjet Splitu i kakvu je atmosferu izazvao među svojim pratiteljima, pogledajte u videu.