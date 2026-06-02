Snažan potres pogodio južnu Italiju, osjetio se i na jugu Hrvatske?

Snažan potres zabilježen je 12 sati iza ponoći na području južne Italije, javljaju seizmološki servisi.

Prema prvim podacima EMSC-a, potres magnitude 6.1 dogodio se u 00:12 po lokalnom vremenu. Epicentar je bio na području južne Italije, oko 12 kilometara južno od mjesta Belvedere Marittimo, odnosno 149 kilometara sjeverno od Messine.

Dubina potresa, prema prvim podacima, iznosila je 25 kilometara.

Potres se osjetio diljem juga Italije

Na aplikaciji LastQuake ubrzo nakon potresa počeli su se nizati komentari građana koji navode da se podrhtavanje osjetilo u više mjesta u Italiji.

Dojave stižu iz Scalee, Cosenze, Messine, Reggio Calabrije, Taranta, Leccea, Napulja, Palerma i drugih gradova. Dio građana opisuje potres kao dug i snažan, a neki navode da su se tresli kreveti, namještaj i lusteri.

Jedan korisnik iz Messine napisao je da se potres “osjetio vrlo jako” i da je trajao desetak sekundi, dok su dojave iz Taranta opisivale pomicanje namještaja i oscilacije u višim katovima zgrada.

Dojave stigle i iz Albanije, Crne Gore i Hrvatske

Prema komentarima korisnika LastQuakea, podrhtavanje se osjetilo i izvan Italije. Više dojava stiglo je iz Albanije, osobito iz Vlore, Drača i Tirane, gdje korisnici navode da su se pomicali lusteri i lampe.

Zabilježene su i dojave iz Crne Gore te s juga Hrvatske. Korisnik iz Dubrovnika napisao je da se osjetio manji potres, dok je iz Mokošice navedeno da se podrhtavanje lagano osjetilo u nekoliko valova na petom katu zgrade. Dojava je stigla i iz Dugog Rata, gdje je korisnik napisao da se potres osjetio slabo.

Zasad nema potvrđenih informacija o šteti

Za sada nema službenih informacija o mogućoj šteti ili ozlijeđenima. Podaci o potresima u prvim minutama nakon događaja često se naknadno korigiraju, pa se očekuju dodatne potvrde seizmoloških službi.

Talijanski mediji i službe zasad nisu objavili šire potvrđene informacije o posljedicama potresa.

Više informacija bit će poznato nakon službenih izvješća nadležnih seizmoloških i civilnih službi.