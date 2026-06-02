Demografska katastrofa, pogledajte što se u Hrvatskoj događalo prije 50-60 godine, a što sada

Hrvatska se već desetljećima suočava s jednim od najtežih društvenih problema — demografskim slomom. Podaci o prirodnom kretanju stanovništva pokazuju dramatičnu promjenu u odnosu na razdoblje prije nekoliko desetljeća, kada se u Hrvatskoj godišnje rađalo više od 60 ili čak 70 tisuća djece.

Danas je slika potpuno drukčija. Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2024. godini u Hrvatskoj je rođeno 32.069 djece, dok je umrlo 51.080 osoba. To znači da je samo prirodnim putem, bez migracija, Hrvatska u jednoj godini izgubila 19.011 stanovnika.

Nekad velik prirodni prirast, danas duboki minus

Usporedba podataka iz razdoblja od 1965. do 1985. s podacima iz posljednjih dvadesetak godina pokazuje koliko se situacija promijenila.

Šezdesetih i sedamdesetih godina Hrvatska je bilježila snažan prirodni prirast. U pojedinim godinama rađalo se više od 70 tisuća djece, a broj rođenih bio je znatno veći od broja umrlih. Primjerice, sredinom šezdesetih prirodni prirast iznosio je i više od 30 tisuća ljudi godišnje.

Danas je trend potpuno suprotan. Godinama se rađa sve manje djece, dok je broj umrlih redovito znatno veći. Negativan prirodni prirast više nije iznimka, nego pravilo.

Prekretnica koja traje desetljećima

Hrvatska se s negativnim prirodnim prirastom ne suočava od jučer. Problem se gomilao godinama, ali se posljednjih desetljeća jasno vidi ubrzanje negativnih trendova.

U razdoblju nakon 2006. godine svaka godina završavala je s više umrlih nego rođenih. Razlika je u pojedinim godinama bila manja, no nakon 2015. postaje sve izraženija. Posebno su se istaknule pandemijske godine, kada je broj umrlih snažno porastao, ali ni nakon toga Hrvatska se nije vratila pozitivnom prirodnom kretanju.

U 2021. godini prirodni pad bio je osobito velik, a iako se broj umrlih nakon pandemije smanjio, broj rođenih ostao je vrlo nizak. To znači da problem više nije samo posljedica izvanrednih okolnosti, nego duboko ukorijenjen demografski trend.

Sve manje djece, sve starije stanovništvo

Jedan od ključnih pokazatelja problema je broj rođenih. Hrvatska je 2024. imala nešto više od 32 tisuće živorođene djece, što je daleko ispod razina koje su se bilježile prije nekoliko desetljeća.

Demografi već dugo upozoravaju da niska stopa fertiliteta, iseljavanje mladih, kasnije zasnivanje obitelji, nesigurnost stanovanja, cijene nekretnina i promjene životnih navika snažno utječu na broj rođenih. Kada se tome doda starenje stanovništva, jasno je zašto je broj umrlih iz godine u godinu veći od broja rođenih.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, stopa ukupnog fertiliteta u Hrvatskoj u 2024. iznosila je 1,49. To je daleko ispod razine potrebne za jednostavnu obnovu stanovništva.

Stanovnika može biti više, ali to ne znači da se problem riješio

Zanimljivo je da službene procjene stanovništva za 2024. pokazuju blagi ukupni rast broja stanovnika u Hrvatskoj. No taj rast ne dolazi iz prirodnog prirasta, nego iz migracija.

Drugim riječima, Hrvatska može statistički imati nešto više stanovnika nego godinu ranije, ali istodobno i dalje imati ozbiljan prirodni pad. To je važna razlika: zemlja ne obnavlja stanovništvo rođenjem, nego ga nadoknađuje doseljavanjem.

To ne mora biti problem samo po sebi, ali pokazuje da domaća demografska baza slabi. Manje je djece, manje mladih obitelji i sve je veći pritisak na sustave zdravstva, mirovina, školstva i tržišta rada.

Porazna stvarnost koja traži više od jednokratnih mjera

Demografska kriza ne rješava se jednom mjerom, jednokratnom naknadom ili predizbornim obećanjem. Ona je posljedica dugotrajnog spleta ekonomskih, društvenih i obiteljskih okolnosti.

Ako mladi ljudi teško dolaze do stana, ako su im primanja nesigurna, ako vrtići nisu dostupni, ako se roditeljstvo doživljava kao financijski rizik, a ne kao društvena vrijednost, teško je očekivati nagli preokret.

Upravo zato usporedba nekadašnjih i današnjih podataka djeluje toliko snažno. Hrvatska je nekad imala desetke tisuća više rođenih nego umrlih. Danas svake godine gubi stanovništvo prirodnim putem.

Brojke nisu samo statistika. One su pitanje budućnosti škola, vrtića, sela, gradova, radnih mjesta, zdravstvenog sustava i mirovina. I zato je demografska slika Hrvatske jedna od najvažnijih tema o kojoj se ne bi smjelo govoriti samo povremeno, nego sustavno i ozbiljno.