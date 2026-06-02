Srpkinja stigla na poznatu dalmatinsku plažu pa krenula snimati: "Ne znam kako da počnem..."

Plaža Punta Rata u Brelima još je jednom pokazala zašto se godinama smatra jednim od najljepših bisera hrvatske obale. Kristalno čisto more, sitni šljunak, borova šuma koja se spušta gotovo do same plaže i prepoznatljivi Kamen Brela prizor su koji redovito oduševljava turiste, ali i sve veći broj influencera iz regije.

Prizor koji je osvojio influencericu

Među njima je i srbijanska influencerica Ivana Nešić, koju na Instagramu prati više od 150 tisuća ljudi. Nakon posjeta Brelima objavila je snimku s Punte Rate i nije skrivala koliko ju je plaža oduševila.

“Ne znam kako da počnem ovaj video, osim da kažem da je ovo jedna od najljepših plaža, ako ne i najljepša plaža koju sam vidjela u životu. U odnosu na Maldive, meni je ovo ljepše”, poručila je Nešić u objavi.

Jadran kao egzotična destinacija

Posebno ju je, kako je istaknula, osvojila kombinacija tirkiznog mora, mirisa borova i prirodnog ambijenta zbog kojeg Brela izgledaju poput egzotične destinacije. Njezina objava brzo je privukla brojne reakcije, a mnogi pratitelji složili su se kako je Jadran po ljepoti i čistoći teško nadmašiti.

“Obišla sam svijet i došla do zaključka da je ipak Jadran najljepši. Nije samo izgled, nego čistoća i miris vode”, napisala je jedna pratiteljica.

Naravno, bilo je i onih koji su imali drukčije mišljenje, pa su komentirali kako im nedostaju ležaljke, suncobrani i dodatni sadržaji. Ipak, upravo prirodni izgled Punte Rate mnogi smatraju njezinom najvećom prednošću.

Plaža koja godinama privlači pažnju svijeta

Plaža Punta Rata međunarodnu je pozornost stekla još 2004. godine kada ju je Forbes uvrstio među najljepše plaže svijeta. Od tada se redovito nalazi na listama najatraktivnijih europskih plaža, a prizor Kamena Brela jedan je od najprepoznatljivijih motiva hrvatskog turizma.

Sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, Brela će i ovog ljeta biti jedna od destinacija o kojoj će se itekako pričati.

