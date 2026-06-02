Kerum sazvao presicu na Žnjanu; Prkić: "Možda opet sretne Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina i Gunjaču"

Politička rasprava oko Kerumove konobe Pršut nastavila se novim istupom Jakova Prkića iz stranke Direkt, koji se na društvenim mrežama osvrnuo na ranije obraćanje Željka Keruma.

Kerum je, podsjetimo, ranije poručio kako se protiv njega vodi “poziv na linč”, za što je prozvao “Puljkovog Skoku” i novinara Mahmutovića, navodeći da se sve događa “po političkom nalogu”. U svom istupu kazao je da je proces pokrenut od institucija, da je on odgovorna osoba i da stoji iza svega.

“Konoba Pršut i Kaštela su moje vlasništvo već 30 godina. Kad sam to kupio u vlasničkom listu se vidi 5 objekata zajedno sa trafostanicom”, naveo je Kerum, među ostalim, a za danas je sazvao konferenciju za medije i to na Žnjanu.

Kerum prozvao Puljka i Skoku

Kerum je u istom obraćanju ustvrdio da su usporedbe njegova slučaja s drugim inkriminiranim slučajevima “trgovanje utjecajem”, a posebno se osvrnuo na Žnjan.

“Zašto Puljak, Skoko i ostali to rade? Zato što sam ja kao predsjednik Nadzornog odbora firme Žnjan vidio da su napravili sumnjive radnje od nekoliko milijuna eura počevši od vantroškovničkih radova, nabave namještaja, pocinčavanja...”, poručio je Kerum.

Dodao je i tvrdnju da su “svi umočeni u izvlačenje novaca s Žnjana”, te zaključio porukom upućenom Skoki:

“Skoko, pokaži račun od namještaja s kojim si uredio stan.”

Prkić: “Treba pričati o svemu i svačemu”

Na Kerumove tvrdnje reagirao je Jakov Prkić iz Direkta.

Jakov Prkić“U utorak ujutro će veliki mag poduzetništva i balota pričati na Žnjanu o osušenoj travi i skupom namještaju. Jer treba pričati o svemu i svačemu kako se ne bi pričalo o nezakonitoj legalizaciji bespravne gradnje u Kaštelima”, napisao je Prkić.

U nastavku se referirao i na raniji Kerumov slučaj povezan s prometnom nesrećom.

“Bude li se pravda i zakoni provodili kako spada, našem stručnjaku za bijeg s mjesta prometne nesreće smiješi se upoznavanje nekih novih prijatelja, a možda opet sretne Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina i Gunjaču”, poručio je Prkić.

Referenca na raniji Kerumov boravak na Bilicama

Prkić se pritom referirao na raniju situaciju kada je Kerum, zbog slučaja u prometu, završio na Bilicama, a pri izlasku iz zatvora javno pozdravio cimere.