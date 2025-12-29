Kerum na izlasku iz zatvora pozdravio cimere: Jalu, Matu, Turčina, Srbina...

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum jutros je u 10 sati pušten iz zatvora na Bilicama, gdje je služio kaznu zbog prometne nesreće iz prosinca ove godine. Za razliku od ranijeg izlaska bez komentara, Kerum je ovaj put pred zatvorskom kapijom dao kratku, ali sadržajnu izjavu.

Posebno je pozdravio osobe s kojima je dijelio zatvorsku svakodnevicu.

"Pozdravljam svoje kolege iz ćelije, cimere Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina… Pozdravljam sve ljude koji su sa mnom šetali na šetnji i hvala zaposlenicima na njihovoj profesionalnosti", rekao je Kerum.

Podsjetnik na slučaj

Kerum je kaznu služio zbog prometne nesreće koju je skrivio 12. prosinca, kada je, upravljajući Audijem, prilikom izlaska s parkinga pokraj hotela Corner na Mažuranićevu šetalištu u Splitu udario u Mazdu u kojoj su se nalazile dvije djevojke. Presudna okolnost bila je ta što je vozio iako mu je vozačka dozvola bila oduzeta.

Nakon izlaska iz zatvora, Keruma je dočekala supruga Fani, a s Bilica ga je kući odvezao Saša Horvat. Izlazak je protekao mirno, bez incidenata i bez dodatnih izjava.