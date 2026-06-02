Nakon ljubavnog kraha, konačno je sretna: Novi dečko naše glumice pravi je "gorostas", visok je 208 centimetara

Poznata hrvatska glumica Katarina Baban ponovno je sretna u ljubavi. Nakon što je ranije potvrđeno da je prekinula dugogodišnju vezu s kineziologom Igorom Subotićem, glumica je sada na društvenim mrežama pokazala novog partnera.

Katarina trenutačno uživa u Lisabonu, a pažnju pratitelja privukla je fotografija na kojoj pozira u zagrljaju visokog muškarca. Riječ je o Domagoju Vukoviću, hrvatskom košarkašu rođenom u Rijeci, visokom 208 centimetara.

Novi početak nakon prekida

Vijest o prekidu Katarine Baban i Igora Subotića ranije je iznenadila domaću javnost. Glumica je tada potvrdila da su se ona i njezin dugogodišnji partner razišli prije nekoliko mjeseci te da zbog toga prodaju zajednički stan u Zagrebu.

Naglasila je kako su se razišli u dobrim i prijateljskim odnosima te da o toj temi ne želi govoriti više od toga.

Tko je Domagoj Vuković?

Domagoj Vuković poznato je ime domaće košarke. Tijekom karijere igrao je za više hrvatskih klubova, među kojima su Split, Zadar i Cibona, a dio karijere proveo je i u inozemstvu.

Nakon nastupa u Njemačkoj, gdje je igrao za Giessen 46ers, vratio se u hrvatsku košarku te je povezan s KK Dubravom. Vuković igra na poziciji centra ili krilnog centra, a zbog visine od 208 centimetara godinama je bio prepoznatljiv pod obručima.

Glumica koja privatni život uglavnom čuva za sebe

Katarina Baban široj je javnosti poznata po ulogama u domaćim serijama, među kojima su “Zlatni dvori”, “Tajne”, “Drugo ime ljubavi”, “Crno-bijeli svijet” i “U dobru i zlu”.

Iako je javna osoba, privatni život uglavnom nastoji držati podalje od očiju javnosti. Upravo zato je fotografija iz Lisabona izazvala dodatnu pažnju njezinih pratitelja.

Sudeći prema objavi, glumica nakon turbulentnog razdoblja u privatnom životu uživa u novom poglavlju.