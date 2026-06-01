Ovo je znak da se u vaš automobil sakrila zmija

Zmije u vašem dvorištu ponekad mogu biti dobrodošao prizor – djeluju kao prirodni kontrolori štetočina i znak su zdravog ekosustava. No prisutnost zmije u automobilu sasvim je druga priča. Baš kao i u ostale dijelove vašeg doma, zmije mogu ući u garažu – a odatle i u vaše vozilo ako im se pruži prilika. Srećom, postoji ključan znak koji otkriva skriva li se zmija u vašem automobilu, i kako spriječiti taj neugodni (i potencijalno opasni) scenarij, prenosi Večernji list.

Zmije najčešće traže dvije stvari: hranu i zaštitu od vremenskih uvjeta. Garaže im često nude oboje, osobito ako se u blizini nalazi najezda glodavaca. Odatle se lako mogu uvući u vozilo – posebno u jesen i zimi, kada traže topla, zatvorena mjesta. “Zmije se lako mogu ušuljati kroz otvorena vrata ili prozor, ili čak ući u motor, podvozje ili prtljažnik ako je ostavljen otvoren”, upozorava John West iz tvrtke Alamo Termite & Pest Control.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Parkiranje na travnatim, šumovitim ili zapuštenim površinama (posebno blizu vode) povećava rizik. Tony King iz The Pied Piper Pest Control Co. dodaje da zmije mogu ući kroz otvorene prozore ili krovne prozore, otvore u blatobranima, rupe u podnim daskama (osobito kod starijih vozila) ili čak kroz HVAC sustav ako usis zraka nije pravilno zatvoren.

Najčešći i najpouzdaniji znak prisutnosti zmije u vozilu je odbačena zmijska koža. “Zmije odbacuje staru kožu otprilike svakih jedan do tri mjeseca. Ako pronađete kožu, to znači da se zmija u vašem autu zadržala neko vrijeme”, kaže West. Ostali mogući znakovi:

Izmet – tamnosmeđi ili crni, s bijelim završetkom (urea).

Povraćena hrana – ako je zmija bila uznemirena.

Čudan miris – oštar, mošusan, ponekad podsjeća na trula jaja; riječ je o obrambenoj izlučevini.

Kako brzo provjeriti krije li se zmija u vašem autu?

Stručnjaci savjetuju da obratite pažnju na uzorke vijuganja u prašini ili prljavštini oko auta – osobito uz zidove i ispod vozila. Uz to, svjetiljkom pregledajte prostor ispod sjedala, ispod deka, torbi ili navlaka te uske prostore poput držača za čaše. Ako primijetite zmiju, ne pokušavajte je sami ukloniti. Zaustavite se, izađite i odmah nazovite stručnjake. Zvuk poput lupkanja ili grebanja ispod armaturne ploče također može biti signal.

Kako spriječiti zmije da uđu u vaše vozilo?

Prevencija je ključ, kažu stručnjaci. Evo nekoliko savjeta:

Uvijek zatvorite prozore, vrata i krovne otvore – čak i u garaži.

Održavajte unutrašnjost vozila urednom – bez deka, jastuka i torbica koje mogu biti skrovišta.

Popravite sve pukotine i rupe u brtvama vrata ili prozora.

U garaži uklonite nepotrebne hrpe kutija, drva ili alata koji zmijama nude zaklon.

Suzbijajte glodavce – njihov miris privlači zmije.

“Ako imate miševe ili štakore u garaži, zmije neće biti daleko”, kaže Sharon Roebuck iz Eastside Exterminators. Ako sumnjate na zmiju, nikada nemojte nagonski posegnuti rukom u pretinac, ispod sjedala ili među stvari bez toga da najprije pažljivo pogledate. Ako vidite zmiju otvorite sva vrata kako biste joj omogućili izlaz te se polako povucite i pozovite ovlaštenog stručnjaka za uklanjanje divljih životinja.