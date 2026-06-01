Savjetuju kardiolozi: Ovih šest stvari treba izbaciti iz kuhinje zbog zdravlja srca

Zdravlje srca tema je koja zaokuplja mnoge, a s produljenjem životnog vijeka raste i broj slučajeva kardiovaskularnih bolesti. Samo u 2022. godini od posljedica tih bolesti umrlo je 19 milijuna ljudi diljem svijeta. Iako genetika ima važnu ulogu, odluke koje donosimo u kuhinji mogu znatno smanjiti ili povećati rizik od srčanih bolesti.

Zdravlje počinje uravnoteženim obrocima pripremljenima kod kuće, no ne treba paziti samo na namirnice, nego i na posuđe koje koristimo. Studije su pokazale da unos toksičnih čestica, poput mikroplastike, može biti povezan s većim rizikom od srčanog i moždanog udara, prenosi Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Uvijek razmišljam o tome kako mali svakodnevni izbori utječu na dugoročno zdravlje", kaže dr. Elizabeth Klodas, kardiologinja i osnivačica Step One Foods. "To ne uključuje samo ono što jedemo, nego i način na koji hranu skladištimo i pripremamo. Ključno je da zdrave navike budu jednostavne, ugodne i da imamo povjerenja u to da nam alati koje koristimo pomažu, a ne odmažu u postizanju ciljeva."

Na temelju tih spoznaja dvoje iskusnih kardiologa, dr. Klodas i dr. Aaron Feingold, voditelj kardiologije u Sveučilišnom medicinskom centru JFK, podijelili su savjete o tome koje bi predmete u kuhinji bilo dobro zamijeniti radi boljeg zdravlja srca.

Tave s neprijanjajućim premazom zamijenite nehrđajućim čelikom ili lijevanim željezom

Prema dr. Feingoldu, premazi koji sadrže kemikalije PFOA i PTFE "mogu ispuštati otrovne pare i čestice koje mogu pridonijeti kardiovaskularnim upalama". Umjesto takvog posuđa dr. Feingold preporučuje dugotrajnije alternative, poput posuđa od lijevanog željeza ili nehrđajućeg čelika.

Drvene daske za rezanje umjesto plastičnih

"Rezanje na plastičnim daskama može stvarati mikroplastiku, odnosno sitne čestice koje se mogu zalijepiti za hranu i tako završiti u organizmu. Te su čestice pronađene u ljudskim tkivima, uključujući mozak, i premda još ne razumijemo u potpunosti njihove posljedice za zdravlje, rana istraživanja sugeriraju da mogu biti štetne na staničnoj razini", rekla je dr. Klodas. "Ja se držim drvenih dasaka za rezanje, koje su sigurnije, izdržljivije i bolje za naše tijelo i okoliš."

Friteza na vrući zrak umjesto klasične friteze

Dr. Feingold upozorava da prženje u dubokom ulju i priprema hrane s velikim količinama ulja na visokim temperaturama mogu stvoriti transmasne kiseline i spojeve koji potiču upalu arterija. Ako su takva jela redoviti dio vaše prehrane, isplati se za svakodnevnu pripremu obroka prijeći na fritezu na vrući zrak.

To ne znači da više nikada ne smijete jesti prženu piletinu ili domaće krafne, nego da u njima treba uživati umjereno. Pećnice s funkcijom friteze na vrući zrak nude drukčiji način pripreme hrane koji zahtijeva manje masnoće.

Staklene posude umjesto plastičnih

Stručnjaci upozoravaju na utjecaj plastičnih posuda za hranu, posebno starijih koje sadrže BPA, odnosno bisfenol A, kemikaliju koja može ometati rad hormona. Osim toga, plastične posude s vremenom mogu ispuštati mikroplastiku, pogotovo kada su izložene toplini.

"Zagrijavanje hrane u plastici može osloboditi PFAS, kemikalije povezane s bolestima srca, nekim vrstama raka i poremećajem rada imunosnog sustava. Umjesto toga koristim staklene posude. To je jednostavna promjena koja se uklapa u širu sliku zdravog života", rekla je dr. Klodas.

Soljenke koje omogućuju precizno doziranje

Još jedan aspekt na koji treba paziti radi krvnog tlaka i zdravlja srca jest unos natrija. Dr. Feingold preporučuje korištenje soljenki koje omogućuju precizno doziranje kako biste bili svjesniji toga koliko soli unosite.

Za dodatnu korist sol možete kombinirati s protuupalnim začinima poput papra, đumbira i kurkume te biljem poput ružmarina kako biste pojačali okus jela i povećali njihove zdravstvene prednosti.

Oštri noževi ključni su za sigurnu pripremu hrane

"Ovo se možda čini manje očitim, ali korištenje tupih noževa pripremu hrane čini težom, frustrirajućom i opasnijom", rekla je dr. Klodas. "Morate primijeniti više sile, što povećava rizik od proklizavanja oštrice i ozljeda. Kada je kuhanje lakše i sigurnije, veća je vjerojatnost da ćete pripremati obroke od cjelovitih namirnica dobrih za srce." Ako već imate dobar nož, redovito ga oštrite oštračem. Ako nemate, razmislite o ulaganju u nov, kvalitetan kuharski nož.