28. Memorijal „Gojko Šušak“ okupio hrvatske branitelje u ozračju zajedništva i ponosa

U organizaciji Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" Splitsko-dalmatinske županije, UHDDR-a Split, HVIDR-e Sinj, UHDDR-a Solin, UHBDDR-a Split, ŽP UHDDR SDŽ, HVIDR-e Solin i Veterana 156. brigade, u duhu zajedništva, ponosa i domoljublja hrvatskih branitelja, uz nazočnost članova Predsjedništva i Županijskog odbora Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" Splitsko-dalmatinske županije na čelu s potpredsjednikom, članom Predsjedništva i Nacionalnog odbora ZBGŠ-a te predsjednikom ZBGŠ-a SDŽ, satnikom Draganom Maretićem, i članom Nacionalnog odbora ZBGŠ-a, pukovnikom Markom Vukasovićem, župana i člana ŽO ZBGŠ-a SDŽ Blaženka Bobana, predsjednika ŽO HDZ-a SDŽ Ante Mihanovića, gradonačelnika Grada Splita Tomislava Šute zajedno s Marijanom Čelanom, potpredsjednikom Gradskog vijeća, gradonačelnika Grada Solina Dalibora Ninčevića, pročelnika Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Splitsko-dalmatinske županije te potpredsjednika ZBGŠ-a SDŽ Damira Gabrića, predstavnika Zajednice HDZ-a, Josipa Matkovića, pročelnika Upravnog odjela za opću upravu SDŽ, županijskih vijećnika Ivana Bikića, Josipa Markovića, ujedno i predsjednika HDZ-a Solin, i Petra Bitangu, nazočni su bili i dopredsjednici ZBGŠ-a SDŽ Damir Gabrić i Ivan Mršić, kao i Mirko Ramljak, član Predsjedništva ZBGŠ-a SDŽ. Nazočni su bili i predstavnici Zajednice utemeljitelja HDZ-a SDŽ, dopredsjednik Miljenko Modrić i tajnik Dražen Nikolić, kao i predstavnici Mladeži Splita i SDŽ. Ispred Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" Split bila je predsjednica Katarina Šimundža Bešker, kao i predstavnica braniteljica Julija Budimir Bekan, te brojni članovi i članice HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Grada Solina.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja, Splitsko-dalmatinske županije, ŽO HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije i Grada Solina održan je 28. Memorijalni turnir "Gojko Šušak", povodom Dana državnosti Republike Hrvatske te Dana hrvatskih branitelja gradova Splita, Solina i Sinja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uoči turnira položeno je cvijeće i upaljene su svijeće uz molitvu i odrješenje kod spomenika hrvatskim braniteljima u Solinu i Sinju, a dan ranije i na Lovrincu.

Hrvatskom državnom himnom i minutom ponosne hrvatske tišine odana je počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i ratnom ministru obrane Gojku Šušku.

Hrvatski pjesnik, pukovnik Mate Buljubašić, krasnoslovio je nekoliko prigodnih stihova posvećenih hrvatskim braniteljima.

Prigodnim govorima i čestitkama povodom Dana državnosti te Dana hrvatskih branitelja Splita, Solina i Sinja nazočnima su se obratili gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, predsjednik ŽO HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije Ante Mihanović i župan Splitsko-dalmatinske županije te član ŽO ZBGŠ-a SDŽ Blaženko Boban. U svojim obraćanjima istaknuli su zahvalnost hrvatskim braniteljima, trajnu potporu hrvatskim braniteljima te snagu zajedništva s hrvatskim braniteljima na razini Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske demokratske zajednice na čelu s predsjednikom HDZ-a i predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem.

Zahvalnice su u ime organizatora gradonačelniku Grada Splita Tomislavu Šuti, predsjedniku ŽO HDZ-a SDŽ Anti Mihanoviću, županu SDŽ i članu ŽO ZBGŠ-a SDŽ Blaženku Bobanu, pročelniku Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Splitsko-dalmatinske županije te potpredsjedniku ZBGŠ-a SDŽ Damiru Gabriću, gradonačelniku Grada Solina Daliboru Ninčeviću te Zajednici žena HDZ-a "Katarina Zrinski" Grada Splita uručene od strane potpredsjednika, člana Predsjedništva i Nacionalnog odbora ZBGŠ-a te predsjednika ZBGŠ-a SDŽ, satnika Dragana Maretića. Zahvalnice su dobili i vrijedni volonteri Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" iz Solina, Makarske, Splita, Trogira, Kaštela, Sinja, Imotskog i Omiša, odnosno iz cijele Splitsko-dalmatinske županije.

U organizaciju su, pored navedenih, bili uključeni i Andrija Sanader, Dražen Pavlović, Stipe Kotarac, Nikola Bosančić, Miroslav Dugeč, Zvonimir Milković, Željko Pleić, Dragan Klarić, Zoran Vrbatović i drugi.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban svečano je otvorio 28. Memorijalni turnir "Gojko Šušak".

Memorijalni turnir "Gojko Šušak" nastavio se tijekom cijelog poslijepodneva u ozračju ponosa, zajedništva i hrvatskog pobjedničkog duha, okupljajući hrvatske branitelje, njihove obitelji, prijatelje i sve one koji s dubokim poštovanjem čuvaju uspomenu na stvaratelje slobodne i neovisne Republike Hrvatske.

Po završetku natjecateljskog dijela uslijedilo je svečano proglašenje pobjednika i dodjela priznanja, kao simbol poštovanja prema natjecateljima i sudionicima koji svjedoče zajedništvu, domoljublju i vrijednostima za koje su se hrvatski branitelji nesebično borili.

Rezultati

BALOTE

1. mjesto – ZB HDZ GOJKO ŠUŠAK SDŽ

Dragan Maretić, Željko Stipanović, Stipe Radanović i Nediljko Balić

2. mjesto

UDRUGA VETERANA SPECIJALNA POLICIJA BATT SPLIT

3. mjesto

VETERANI 114. BRIGADE

Najbolji igrač – Željko Stipanović, ZB HDZ GOJKO ŠUŠAK SDŽ

Fair play – HVIDR-a SINJ

BRIŠKULA

1. mjesto

UDRUGA VETERANA SPECIJALNA POLICIJA BATT SPLIT

(Dean Grubišić, Josip Čule, Nikša Orlović)

2. mjesto

UHDDR SOLIN

(Ante Jurić Grgić, Jure Župa, Petar Batarelo)

3. mjesto

VETERANI 113. BRIGADE

(Denis Hrgović i Mile Begonja)

ŠIJAVICA

1. mjesto

UDRUGA 115. IMOTSKA BRIGADA

(Ivica Petrić i Stipe Udiljak)

2. mjesto

VETERANI 2. BOJNE 4. GARDIJSKE BRIGADE

(Tonći Šolić i Boko)

3. mjesto

UHDDR SOLIN

(Ante Jurić Grgić i Sveto Maretić)

POTEZANJE KONOPA

1. i 2. mjesto podijelili su:

ZAJEDNICA ŽENA HDZ-a "KATARINA ZRINSKI" SPLIT i HRVATSKE BRANITELJICE

Nastavljeno je prigodno druženje u ozračju hrvatskog ponosa, prijateljstva i zahvalnosti, uz prisjećanje na herojska vremena stvaranja hrvatske države te na sve hrvatske branitelje koji su svoje živote, zdravlje i mladost utkali u temelje naše slobode.

Neka uspomena na prvog hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana, ratnog ministra obrane Gojka Šuška i sve hrvatske vitezove Domovinskog rata bude trajno nadahnuće budućim naraštajima, a zajedništvo hrvatskih branitelja i hrvatskog naroda ostane najsnažniji jamac očuvanja vrijednosti za koje je izborena slobodna, suverena i ponosna Hrvatska.

Zajedno za hrvatske branitelje, za Domovinski rat i za vječnu Hrvatsku!