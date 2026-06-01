Splitska policija uhitila šest osoba ovaj vikend, njih pet završilo na Bilicama

Tijekom proteklog vikenda policijski službenici su na području Splitsko-dalmatinske županije nastavili provoditi intenzivan nadzor prometa posebno usmjeren na vozače koji svojim ponašanjem ugrožavaju druge u prometu, voze pod utjecajem alkohola ili droge, voze unatoč tome što su im izrečene zabrane upravljanja vozilom. Sankcionirano je 676 prometnih prekršaja.

Iz prometa je isključeno 126 vozača jer je utvrđeno da su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na prisutnost droga u organizmu. Svim vozačima koji su zbog vožnje pod utjecajem alkohola isključeni iz prometa, izrečena je mjera zabrane upravljanja vozilom i prekršajno su kažnjeni.

Osam vozača je u žurnom postupku odvedeno na sud, a jedan je zadržan u prostorijama policije do otrježnjenja. Najveći izmjereni stupanj alkoholiziranosti bio je 1,96 g/kg.

Od ostalih prekršaja, najveći broj vozača, njih 198 je kažnjeno zbog nepropisne brzine, a najveća izmjerena nepropisan brzina bila je 124 km/h.

Kaštel Sućurac: Ponavljač motociklom pokušao bježati, vozio pod utjecajem alkohola i bez položenog vozačkog ispita

Sud je odredio zadržavanje 26-godišnjem vozaču motocikla prema kojem su u subotu, 30. svibnja, postupali policijski službenici kada su uočili da na motociklu nema registarskih oznaka, izdali su mu naredbu za zaustavljanje, ali vozač se oglušio na izdanu naredbu i nastavio vožnju i to po pješačkom nogostupu. U jednom trenutku, tijekom pokušaja bijega, s pješačkog nogostupa se pokušao uključiti u promet, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za osobe i imovinu te je izgubio nadzor nad motociklom i pao na kolnik.

Obavljenom provjerom policijski službenici su utvrdili da je pokušavao pobjeći jer je upravljao motociklom prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,09 g/kg.

Uhićen je i odveden na sud s obzirom na to da je 26-godišnjak višestruki počinitelj najtežih prometnih prekršaja koji je do sada tri puta pravomoćno kažnjavan, predloženo je da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od godine dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od deset dana, s obzirom na to da je ponavljač prekršaja vožnje prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, nakon čega je predan u zatvor.

Sinj: Ponavljaču izmjereno 1,61 promila, odbio testiranje na droge, predan u zatvor

Policijski službenici su u subotu oko 20 sati na području Sinja zaustavili 27-godišnjeg vozača za kojeg su utvrdili da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,61 g/kg, a odbio je testirati se na prisutnost droga u organizmu. Također je utvrđeno da posjeduje dvije vrećice marihuane (36,5 grama).

Uhićen je i u žurnom postupku odveden na sud. S obzirom na to da je 27-godišnjak ponavljač najtežih prometnih prekršaja koji je do sada dva puta pravomoćno kažnjen, još jedan postupak mu je u tijeku, predloženo je da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 120 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od godine dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od osam danas obzirom na to da je do sada prekršajno kažnjavan zbog vožnje u alkoholiziranom stanju i posjedovanje droge.

Nakon odluke suda predan je u zatvor.

Omiš: Vozio bez položenog ispita i pretjecao, odbio testiranje na droge, predan u zatvor

U nedjelju, 31. svibnja 2026.godine oko 01,30 sati policijski službenici su na području Omiša svjetlosnim i zvučnim signalima izdali su naredbu vozaču da zaustavi vozilo jer su uočili da preko pune uzdužne linije pretječe vozila ispred sebe. Vozač se oglušio na izdanu naredbu i nastavio vožnju.

Nakon što je zaustavljen utvrđeno je upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i odbio je podvrgnuti se ispitivanju prisutnosti opojne droge u organizmu, a uz to je i posjedovao amfetamin.

Od njega je oduzeto vozilo, uhićen je i u žurnom postupku odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci i trajno oduzimanje vozila.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor, a odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje bit će naknadno donesena.

Split: Ponavljač vozio iako mu je vozačka ukinuta, oduzeto vozilo, predan u zatvor

Sud je u trajanju od 15 dana odredio zadržavanje 34-godišnjem ponavljaču prometnih prekršaja prema kojem su policijski službenici postupali u četvrtak u poslijepodnevnim satima na području Splita.

Obavljenom kontrolom policijski službenici su utvrdili da upravlja vozilom iako mu je ukinuta vozačka dozvola za prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova i ne može pristupiti ponovnom polaganju ispita do studenog 2027. godine. Također, utvrđeno je da se na vozilu nalaze pokusne registarske pločice kojima je isteklo važenje.

Policijski službenici su od njega oduzeli vozilo marke Mercedes kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prometnih prekršaja.

Uhićen je i odveden na sud. S obzirom na to da je 34-godišnjak ponavljač prometnih prekršaja i njegov obrazac ponašanja pokazuje da ignorira odluke policije i suda i nastavlja s činjenjem prekršaja bez obzira na dosadašnju kažnjavanost, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora i trajno oduzme vozilo.

Sud je prihvatio prijedlog policije navodeći da postoji opravdana bojazan da će nastaviti s činjenjem prekršaja radi čega mu je odredio zadržavanje i muškarac je predan u zatvor, a uskoro će biti donesena i odluka o kazni za počinjeni prekršaj.

Split: Višestruki ponavljač prekršaja opet unatoč zabrani upravljao vozilom, predan u zatvor

Sud je u trajanju od dvanaest dana odredio zadržavanje 48-godišnjem ponavljaču prometnih prekršaja prema kojem su policijski službenici postupali u petak, 29. svibnja 2026. godine na području Kaštela.

Nakon što su ga policijski službenici zaustavili utvrdili su da upravlja vozilom iako mu je izrečena zaštitna mjera zabrane korištenja vozačke dozvole izdate u članici Europskog gospodarskog prostora do 5. studenog 2027. godine, niti može podnijeti zahtjev za zamjenu vozačke dozvole za hrvatsku vozačku dozvolu, odnosno mora ponovno polagati vozački ispit nakon završenog osposobljavanja.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom.

S obzirom na to da je okrivljenih višestruko osuđivan zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama od čega i za najteže oblike tih prekršaja, sud je smatrao opravdanim da mu se odredi zadržavanje, nakon čega je predan u zatvor.

Brač: Ponavljač počinio niz teških prometnih prekršaja, oduzet moped, priveden na sud

Policijski službenici Policijske postaje Brač su u četvrtak, 28. svibnja 2026. godine oko 21:40 sati na kolniku ulice Mirka Kustića u Supetru postupali prema 43-godišnjem vozaču mopeda.

Vozač je odbio naredbu policijskog službenika da se zaustavi izdanu uporabom svjetlosne i zvučne signalizacije i nastavio vožnju mopeda bez registarskih pločica, dok za vrijeme vožnje na glavi nije imao ni zaštitnu kacigu.

Nakon što su ga policijski službenici zaustavili, utvrđeno je kako je počinio čak sedam teških prometnih prekršaja. Vozilom je upravljao za vrijeme dok mu je oduzeta vozačka dozvola, sve dok ne obavi izvanredni liječnički pregled te se na zahtjev policijskog službenika odbio preliminarno testirati na prisutnost opojnih droga u organizmu, odnosno liječničkom pregledu radi analize, a vozio je i pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 0,76 g/kg.

Također, za moped kojim je upravljao kod sebe nije imao prometnu dozvolu, a registracija mu je istekla za više od 15 dana. Kako se radi o ponavljaču koji je povratnik u činjenju najtežih prometnih prekršaja, policija ga je uhitila i privremenu u oduzela moped te uz optužni prijedlog sljedeći dan privela na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud nije prihvatio prijedlog policije, pušten je na slobodu, dok će konačna odluka o odgovornosti biti donesena naknadno.