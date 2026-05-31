Svi pričaju o novoj navijačkoj pjesmi za Vatrene: "Dovedite mi sto tisuća Hrvata i osvojit ću čitavi svijet!"

“Dovedite mi sto tisuća Hrvata i osvojit ću čitavi svijet!” Slavna izjava Napoleona Bonapartea bila je nadahnuće Likariji za novu nogometnu navijačku himnu koja će, nema sumnje, zagrijati srca hrvatskih navijača uoči Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine.

Autor teksta je Luka Bakota, glazbu potpisuje Ivan Banović, a pjesma je snimljena u Studio Deva. Za upečatljiv videospot zaslužan je Nikola Franjić - Plonki, koji je navijačku priču smjestio u posebno simboličan ambijent – oko poznatog Meštrovićevog spomenika Indijanci u Chicagu.

U spotu se navijači okupljaju oko legendarnog spomenika Ivana Meštrovića, a jedan od Indijanaca zavijen je u hrvatsku trobojnicu. Kockice će, kako se može vidjeti, “odjenuti” i još neke slavne osobe, čime je spot dodatno začinjen prepoznatljivim hrvatskim ponosom i navijačkim zanosom.

Posebno emotivan dio pjesme posvećen je našem kapetanu Luki Modriću, kojemu bi Svjetsko prvenstvo 2026. vrlo lako moglo biti posljednje u dresu reprezentacije. Upravo zato nova himna nosi i dozu zahvalnosti čovjeku koji je generacijama navijača darovao nezaboravne trenutke.

Uz Likariju, u pjesmi pjevaju Klapa Praska iz Podstrane, Klapa Pasika iz Kostanja te brojni navijači iz Podstrane. Sve zajedno donosi pravu navijačku razglednicu Dalmacije – veselu, glasnu, emotivnu i spremnu za još jedno veliko hrvatsko ljeto.