Napadnutom gluhom muškarcu ukrali su bicikl, mobitel i novčanik. Onda je stigla gesta koja vraća vjeru u ljude

Udruga Gluhih Zagrebačke Županije objavila je dirljivu priču o plemenitoj gesti svog člana Ive John Žuže, koji je nakon nemilog događaja odlučio pomoći osobi kojoj je pomoć bila najpotrebnija. Kako su naveli iz Udruge, gluhi muškarac nedavno je doživio teško i traumatično iskustvo. Bio je napadnut i pretučen, a pritom je ostao bez bicikla, mobitela i novčanika.

Ivo nije ostao ravnodušan

Kada je za sve saznao Ivo John Žuža, nije ostao ravnodušan. Odlučio je pomoći konkretnim potezom koji je napadnutom muškarcu barem djelomično olakšao svakodnevicu nakon svega što je proživio. "Ivo je pokazao veliko srce i humanost prema gluhoj osobi koja je nedavno doživjela teško i traumatično iskustvo", objavili su iz Udruge Gluhih Zagrebačke Županije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kupio mu novi bicikl

Ivo je napadnutom muškarcu kupio novi bicikl, nakon što je ovaj u napadu ostao bez svojeg. Riječ je o gesti koja je, kako poručuju iz Udruge, pokazala koliko solidarnost i empatija mogu značiti u najtežim trenucima. "Ovakva djela podsjećaju nas koliko su solidarnost, empatija i međusobna podrška važni u našoj zajednici", istaknuli su.

Iz Udruge poručuju kako i jedna gesta može imati veliko značenje, osobito nakon traumatičnog iskustva.

"Ponekad i jedna gesta može nekome vratiti vjeru u ljude i izmamiti osmijeh nakon teških trenutaka", poručili su.

"Dobrota i ljudskost još uvijek postoje"

Na kraju su zahvalili svom članu na humanosti i poručili kako su ponosni što je dio njihove zajednice. "Ivo, hvala ti što svojim primjerom pokazuješ da dobrota i ljudskost još uvijek postoje. Ponosni smo što si dio naše zajednice", zaključili su iz Udruge Gluhih Zagrebačke Županije.