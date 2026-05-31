Zaručio se poznati hrvatski rukometaš

Hrvatski rukometni reprezentativac Matej Mandić podijelio je s pratiteljima sretnu vijest – zaručio je dugogodišnju djevojku Ivanu Perić, s kojom je u vezi osam godina.
Romantični trenutak dogodio se u Opatiji, gdje je Mandić kleknuo pred Ivanu i postavio joj veliko pitanje. Lijepe vijesti objavio je na društvenim mrežama, uz fotografije zaruka, ali i uspomenu s početka njihove ljubavne priče.
"Najlakše DA"
Objava je brzo privukla brojne reakcije, a prijatelji, suigrači i navijači paru su uputili čestitke.
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
Moja reakcija na članak je...
2
0
1
0
0
0
0