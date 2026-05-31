Udala se Dua Lipa

Britanska glazbena zvijezda Dua Lipa i glumac Callum Turner vjenčali su se u tajnosti u Londonu, objavio je Vogue. Par je, prema istom izvoru, sudbonosno "da" izgovorio u nedjelju, 31. svibnja, na intimnoj ceremoniji održanoj u Old Marylebone Town Hallu.

Riječ je o poznatoj londonskoj lokaciji za civilna vjenčanja, omiljenoj i među slavnim osobama. Ondje su se ranije vjenčali i Paul McCartney, Ringo Starr te Liam Gallagher.

Kako piše Vogue, mladenci su nakon ceremonije viđeni kako izlaze držeći se za ruke, dok su ih okupljeni članovi obitelji i prijatelji dočekali konfetima i laticama cvijeća. Iako je vjenčanje bilo diskretno i zatvoreno za uži krug ljudi, modni odabiri mladenaca bili su itekako zapaženi.

Dua Lipa je za ovu prigodu nosila bijeli komplet modne kuće Schiaparelli couture, koji potpisuje Daniel Roseberry. Kombinaciju su činili elegantni sako boje bjelokosti sa zlatnim gumbima i asimetrična suknja, a pjevačica je look upotpunila šeširom širokog oboda koji potpisuje Stephen Jones, bijelim rukavicama i bijelim salonkama Christian Louboutin.

Callum Turner odlučio se za klasičnu eleganciju te je nosio tamnoplavo dvoredno odijelo modne kuće Ferragamo, uz košulju i kravatu u istom tonu.

Prema pisanju stranih medija, londonska ceremonija navodno nije jedino slavlje koje par planira. Spominje se i trodnevno vjenčano slavlje u Palermu na Siciliji, a među uzvanicima bi se mogli naći Elton John, Charli XCX, Mark Ronson, Donatella Versace i Simon Porte Jacquemus. Upravo se za Simona Portea Jacquemusa nagađa da bi mogao stajati iza druge vjenčanice Due Lipe.

Par je zaruke potvrdio prošle godine u intervjuu za britanski Vogue. Dua Lipa tada je izjavila: "Da, zaručeni smo", dodavši kako je odluka da s nekim gradiš zajednički život "zaista poseban osjećaj".

Dua Lipa i Callum Turner počeli su izlaziti u siječnju 2024. godine, nakon što su se upoznali u londonskom restoranu The River Café. Prvi put su zajedno viđeni na after-partyju premijere serije "Masters of the Air" u Los Angelesu, a od tada su svojim zajedničkim pojavljivanjima i putovanjima često privlačili pozornost javnosti.