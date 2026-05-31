TEŠKA PROMETNA NESREĆA Promet se odvijao otežano u smjeru Dugopolja

Sinoć oko 23 sata dogodila se teška prometna nesreća na području Križica, u smjeru Dugopolja.

Prema prvim informacijama s terena, radilo se o ozbiljnoj prometnoj nesreći, a vozači su se pozivali na dodatan oprez prilikom prolaska ovom dionicom. Promet se na tom području odvijao otežano, zbog čega se preporučivalo strpljenje i poštivanje uputa nadležnih službi.

Za sada nije bilo poznato koliko je vozila sudjelovalo u nesreći ni je li bilo ozlijeđenih osoba.

Tijekom jutra trebali bismo doznati više informacija o okolnostima nesreće, kada će se o svemu službeno očitovati Policijska uprava splitsko-dalmatinska.