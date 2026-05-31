Ovo mjesto u dnevnoj sobi može vam uništiti televizor

Postavljanje televizora u blizini prozora možda se čini praktičnim rješenjem, no stručnjaci upozoravaju da upravo takva pozicija može skratiti životni vijek uređaja. Posebno osjetljivi mogu biti moderni OLED televizori.

Mnogi televizor u dnevnoj sobi postavljaju ondje gdje im najbolje odgovara raspored namještaja, ne razmišljajući pritom o tome kako svjetlost i toplina mogu utjecati na uređaj. No, prema pisanju slovenskog portala Metropolitan.si, upravo mjesto na kojem se televizor nalazi može imati važnu ulogu u njegovu dugoročnom radu. Najveći problem nastaje kada je televizor postavljen blizu prozora ili na mjestu gdje je dulje vrijeme izložen jakom suncu. Nije riječ samo o neugodnom odsjaju na ekranu, nego i o UV zrakama te toplini koje s vremenom mogu oštetiti zaslon i unutarnje komponente uređaja. Posebno se ističu OLED televizori, koji za prikaz slike koriste organske slojeve. Upravo ta tehnologija omogućuje duboku crnu boju i izvrstan kontrast, ali je istodobno osjetljivija na dugotrajnu izloženost suncu i visokim temperaturama. Posljedice mogu biti slabija svjetlina, lošija kvaliteta slike, neujednačeno trošenje panela, ali i poznati efekt "burn-in".

LCD i LED televizori u pravilu bolje podnose sunčevu svjetlost, ali ni oni nisu potpuno otporni. Ako se uređaj tijekom dana nalazi na mjestu koje se jako zagrijava, toplina može utjecati na kućište, pozadinsko osvjetljenje i elektroničke dijelove. U kombinaciji s toplinom koju televizor proizvodi tijekom rada, to može ubrzati trošenje i povećati rizik od kvara. Stručnjaci zato preporučuju da se televizor ne postavlja izravno nasuprot prozoru kroz koji veći dio dana ulazi jako sunce. Ako drukčije nije moguće, izloženost se može smanjiti zavjesama, roletama ili zaštitnim UV folijama. Važno je i ostaviti dovoljno prostora oko uređaja kako bi ventilacija mogla normalno raditi. Za vrlo svijetle prostorije preporučuju se LED ili Mini LED modeli.