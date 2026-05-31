POLJUD PAMTI POVIJESNI DAN Hajdučice podigle prvi šampionski pehar!

Nogometašice Hajduka danas su od 17 sati u zadnjoj sezonskoj utakmici igrale protiv Agrama na Poljudu, a slavile su gošće rezultatom 1:2.

Bijele su povele preko Dulčić u 4. minuti, no gošće su se vratile već pet minuta kasnije preko Đoković. Gošće su zatim u 30. minuti preokrenule susret u svoju korist, a mrežu Splićanki ponovno je zatresla Đoković, a mreže se u drugom fijelu nisu tresle.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hajdučice su ove sezone odigrale 24 utakmice i upisale 18 pobjeda, 3 remija i 3 poraza. Uz to, zabile su 69, a primile 17 pogodaka.

Nakon zadnje utakmice Hajdučicama je uručen pehar i medalje, a ove su sezone osvojile prvi povijesni naslov u povijesti ŽNK-a Hajduk.