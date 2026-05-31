Liječnici upozoravaju: Ako spavate u ovom položaju, vrijeme je da prestanete

Ako se ujutro često budite s trncima u prstima, ukočenim ramenima ili osjećajem kao da vam je ruka "odumrla", moguće je da problem nije samo u lošem madracu ili jastuku. Liječnici upozoravaju da uzrok može biti i položaj u kojem spavate. Riječ je o položaju koji se na društvenim mrežama sve češće naziva "T. rex" položajem. Opisuje spavanje s rukama savijenima u laktovima i privučenima prema prsima, nalik sitnim rukama dinosaura po kojem je dobio nadimak. Iako mnogima takav položaj djeluje prirodno, sigurno i ugodno, stručnjaci upozoravaju da njegovo ponavljanje iz noći u noć može stvoriti pritisak na živce i krvne žile, piše HuffPost.

Zašto može biti problematičan?

Dr. Raj Dasgupta, specijalist medicine spavanja, objašnjava da savijene i stisnute ruke tijekom spavanja mogu pritiskati živce u području lakta ili ručnog zgloba. Posljedica mogu biti trnci, utrnulost, slabija cirkulacija te ukočenost i bol u ramenima. Ako se to događa povremeno, problem najčešće nije ozbiljan. No ako se simptomi ponavljaju gotovo svake noći, tijelo možda šalje znak da nešto treba promijeniti. Ortopedski kirurg dr. Matthew Bennett ističe da dugotrajno savijanje lakta tijekom noći može povećati pritisak na mjesta kroz koja prolaze živci. Kod nekih ljudi mogu se pojaviti smetnje slične onima kod sindroma karpalnog tunela, osobito ako se javlja iritacija živaca u području ručnog zgloba.

Znakovi koje ne treba ignorirati

Stručnjaci savjetuju da obratite pozornost na nekoliko znakova upozorenja. Ako se budite s utrnulim rukama, ako trnci traju i nakon ustajanja, ako osjećate slabost u šaci tijekom dana, imate bol koja se širi niz ruku ili vam predmeti češće ispadaju iz ruke, bilo bi dobro obratiti se liječniku.

Takvi simptomi ne znače nužno da postoji ozbiljno oštećenje, ali ih ne treba ignorirati. U mnogim slučajevima problem se može riješiti jednostavnim promjenama položaja spavanja i ranom reakcijom. No ako pritisak na živce traje tjednima ili mjesecima, tegobe mogu postati dugotrajnije. Zašto se ljudi uopće sklupčaju u tom položaju? Stručnjaci kažu da takvo spavanje često ima veze s osjećajem sigurnosti. Tijelo se tijekom noći može nesvjesno postaviti u zaštitni položaj, osobito kod osoba koje su pod stresom, loše spavaju, osjećaju kroničnu napetost ili se bore s anksioznošću. Klinička psihologinja Judit Merayo Barredo navodi da se kod nekih ljudi napetost živčanog sustava može vidjeti upravo u položaju tijela tijekom spavanja. Osoba se može buditi sklupčana, stisnute čeljusti, napetih ramena i s osjećajem težine, iako je formalno spavala više sati.

Male promjene mogu pomoći

Dobra vijest je da promjene ne moraju biti velike. Cilj nije prisiliti tijelo na potpuno drugačiji položaj, nego mu omogućiti bolju potporu. Ako spavate na boku, između ruku i prsa možete staviti mali jastuk ili smotani ručnik kako biste spriječili potpuno savijanje ruku. Može pomoći i veliki jastuk za tijelo koji ćete zagrliti, jer ruke tada ostaju u neutralnijem položaju. Ako spavate na leđima, pokušajte ruke držati uz tijelo ili ih položiti na jastuk bliže kukovima. Važno je izbjegavati guranje ruku ispod tijela, glave ili jastuka jer to dodatno povećava pritisak. Kod osoba koje imaju bolove u zapešću, noćna udlaga za ručni zglob može pomoći u održavanju neutralnog položaja. Bennett predlaže i jednostavan trik za one koji snažno savijaju laktove: oko lakta se može labavo omotati mali ručnik i pričvrstiti elastičnim zavojem, kako bi se spriječilo duboko savijanje bez naglog buđenja, piše HuffPost.

Važna je i večernja rutina

Osim promjene položaja, korisno je smiriti živčani sustav prije spavanja. Lagano istezanje, vježbe disanja, zapisivanje misli prije odlaska u krevet, prigušena svjetla i mirnija večernja rutina mogu pomoći tijelu da se opusti i ne zauzima zaštitni, zgrčeni položaj. Ako se povremeno probudite s utrnulom rukom, nema razloga za paniku. No ako se to ponavlja, traje dulje nakon buđenja ili se javlja slabost u rukama, problem ne treba ignorirati. Nekoliko malih promjena u načinu spavanja može biti dovoljno da se smanji pritisak na živce, poboljša cirkulacija i spriječe dugotrajnije tegobe.