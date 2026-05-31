Novi europski veliki cestovni vlak: Ide fiksiranom rutom i spaja dvije države

Norveški lanac trgovina mješovitom robom Rema 1000 započeo je prijevoz robe s 13 novih kamiona s velikom poluprikolicom i prikolicom do svojih trgovina u Danskoj. Rema 1000 u Danskoj o tome javlja na svojoj Facebook stranici. U početku će superdugi kamionski vlakovi voziti fiksnom rutom između Vejlea i Taastrupa. Za prijevoz se koriste kamioni Scania 40 S, piše HAK Revija.

Ovi kamionski vlakovi mogu istovremeno utovariti 62 palete, čime se smanjuje potreba za brojem kamiona na cestama. Cestovni vlak funkcionira na ruti koja je fiksirana i koja omogućuje prijevoz vozila.

Inače, cestovni vlakovi su popularno sredstvo transporta u Australiji gdje su mnogo duži nego u Europi. Dosad su se cestovni vlakovi dugački 34,5 metara (76 tona) koristili u Finskoj, a sada kreću i u Norveškoj i Danskoj.