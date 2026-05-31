POŽAR U SPLITU Izgorjela dva polupodzemna kontejnera na velikom parkingu. Vatrogasci brzo intervenirali

Danas se u poslijepodnevnim satima dogodio požar na području jednog parkirališta na Ravnim njivama u Splitu.

Kako doznaje Dalmacija Danas, požar je izbio u blizini polupodzemnih kontejnera, a u požaru su izgorjela dva kontejnera. Na teren su odmah izašli splitski vatrogasci koji su pristupili gašenju.

Informaciju su za Dalmaciju Danas potvrdili iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split.

Zbog požara je postojala opasnost od širenja vatre, no kako doznajemo, vatrogasci su brzom i učinkovitom intervencijom požar lokalizirali i sanirali.

Neslužbeno se doznaje da se zapalilo i jedno vozilo koje se nalazilo neposredno uz kontejnere, no službena potvrda te informacije još se očekuje.