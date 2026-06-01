U akciji USKOK-a uhićen čelnik nogometnog kluba, sumnjiče ga da je pokušao podmititi suca!

U tijeku je uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji, objavio je USKOK jutros na svojim stranicama.

Uhićenje i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako doznaje Jutarnji list, uhićen je Lazar Darojković, član izvršnog odbora NK Dugo Selo zbog sumnje da je pokušao podmititi glavnog suca jedne utakmice Druge nogometne lige.

Darojković je hrvatski poduzetnik i sportski djelatnik iz Brckovljana (pokraj Dugog Sela), najpoznatiji kao vlasnik i direktor tvrtki u građevinskom i transportnom sektoru te kao aktivni član uprave lokalnog nogometnog kluba.