Pas bez nadzora napao i ozlijedio službenog psa MUP-a

Policijski službenici Policijske postaje Drniš proveli su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari na štetu MUP-a RH.

U četvrtak, 28. svibnja u 20,30 sati u Drnišu, u Ulici Petra Krešimira, policijski službenik Policijske uprave šibensko-kninske, izvan službe, šetao je službenog psa kada im je prišao pas pasmine američka akita, koji je bio bez nadzora vlasnika, te napao i ozlijedio službenog psa.

Policijski službenici odmah su po navedenom događaju poduzeli mjere i radnje radi utvrđivanja identiteta vlasnika psa, nakon čega je u petak, 29. svibnja, 29-godišnji vlasnik psa uhićen i odveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog istraživanja osumnjičeni 29-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.