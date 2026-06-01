Stranci navalili u Split: "Cijene su odlične, hvala vam puno!"

Unatoč svim problemima, službeni podaci za svibanj potvrđuju odličan početak turističke sezone u Splitu. Stiglo je pet posto više gostiju u odnosu na prošlu godinu. A što kažu o ponudi i cijenama?

Predsezona u Splitu opravdala je očekivanja. Dok službene brojke potvrđuju rast, turisti iz udaljenih zemalja naglašavaju prednosti putovanja izvan ljetne špice. Upravo su prirodne ljepote, bogata povijest i dobar omjer cijene i kvalitete glavni razlozi zbog kojih Split privlači turiste iz dalekih zemalja, posebno iz Sjedinjenih Država.

"Ljepota Jadrana i osmijeh vaših ljudi. Radije bi bila ovdje kada nije prevelika gužva. Putujemo sa grupom i njima je ovaj termin odgovarao, pa smo im se pridružili. I drago nam je što jesmo. Što ćete reći svojim prijateljima kada se vratite u zemlju? Idite i posjetite Hrvatsku. Dođite i posjetite je, da", rekla je Amerikanka Elise Endy.

"Ovo nam je prvi put ovdje i po mom mišljenju, sve je vrlo pristupačno. Hrana je bila odlična, a cijene su također odlične. Hvala vam puno. Preporučit ćemo vašu zemlju. Ne znam hoćemo li se vratiti, ali ako budemo imali priliku, sigurno nećemo reći ne. Sigurno nećemo reći ne, da", nadodao je Robert Endy.

Gosti u Split stižu sa svih strana, a promet u gradskoj luci odvija se bez većih poteškoća. Bilježi se i blagi rast u odnosu na prošlu godinu, piše Net.hr.

"Za sada smo jako zadovoljni, oprezni smo naravno sa svim najavama ali evo kako za sada što se tiče situacije na razini prošle godine, blagi porast vozila što nam je evo jedan pokazatelj da naravno oprezno možemo biti zadovoljni", kaže Jelena Ivulić, voditeljica agencije Jadrolinija Split.

Aerodrom koji Split povezuje sa cijelim svijetom

Dobre rezultate bilježi i splitska zračna luka. Svakodnevno stižu putnici iz brojnih zemalja, među njima i iz Australije, kojima predsezona nudi ono što najviše traže – mirniji odmor.

"Oduvijek sam slušao dobre stvari o Hrvatskoj, posebno o Splitu. Svi moji prijatelji kada dođu ovamo na dobar odmor, dolaze u Split. Dobre zabave, dobri ljudi, još bolja hrana. Posebno more, vjerojatno je najčišće na svijetu, ali ovakvu hranu i ljude nećete nigdje naći u Europi", ispričao je Daniel Novak iz Australije.

"Bio sam ovdje već nekoliko puta prije i kada je bila puna sezona, stvarno je bilo previše gužve, previše buke, velika galama, znate. Ali meni se baš sviđa ovo razdoblje sezone. More je svježe i ugodno hladno, djevojke su zgodne, a kava je fina i topla. Znate, zato sam ovdje", kaže Michael Novak.

Splitska zračna luka svibanj će zaključiti s oko 400 tisuća putnika. Tijekom srpnja i kolovoza očekuje se gotovo dvostruko više.

"Evo u porastu smo, kroz svibanj negdje do dva posto, oko dva posto se vrtimo. Što se tiče od početka godine, prvih pet mjeseci, tri i pol posto smo u povećanju. Brojke su dobre, prošlo je već oko 730, 740 tisuća kroz zračnu luku. Samo ovaj vikend imamo oko 160 zrakoplova i oko 37, 38 tisuća putnika u oba pravca", ispričao je Mate Melvan, voditelj službe prihvata i otpreme putnika u Zračnoj luci sveti Jeronim.

Stabilni rezultati s početka sezone i visoke ocjene stranih gostiju jasan su signal da Split uspješno otvara još jedno turističko ljeto.