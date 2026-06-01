Lidl otvara svoj prvi pub

Lidl u nadolazećim tjednima planira otvoriti pub.

Mnogo se raspravljalo o onome što se na prvi pogled čini neobičnom idejom – popiti hladno pivo nakon obilaska poznatog srednjeg prolaza trgovine.

Možda zvuči kao marketinški trik, no ulazak trgovačkog lanca u ugostiteljski sektor ukazuje na nešto mnogo složenije, prenosi N1.

„Načelo predaje licence”

Sjeverna Irska ima jedan od najstrožih sustava licenciranja alkohola u Europi. Svatko tko želi otvoriti pub ili trgovinu za prodaju alkohola za van mora kupiti postojeću licencu od drugog poduzeća koje je prestalo poslovati.

To takozvano „načelo predaje licence” oblikuje ugostiteljsku djelatnost u Sjevernoj Irskoj gotovo cijelo stoljeće, ograničavajući otvaranje novih lokala i podižući cijene licenci na stotine tisuća funti.

Ovaj Lidlov pub vrijedan 500.000 funti, koji će se zvati The Middle Ale, otvara nova pitanja o tome treba li reformirati zakone o licenciranju alkohola u Sjevernoj Irskoj. Novi pub u Dundonaldu, istočno od Belfasta, otvorit će se sljedećeg mjeseca i moći će primiti do 60 gostiju. Neće se nalaziti unutar same trgovine, nego u zasebnom prostoru pokraj nje.

To je prvi Lidlov pub ikada – ali put do njegova otvaranja nije bio jednostavan.

Lidlova situacija svodi se na dva pravila: ograničen broj postojećih licenci za alkohol i takozvani „test nedostatnosti”.

U početku je Lidl želio prodavati alkohol u svojoj trgovini u Dundonaldu kao i obično, no zakon u Sjevernoj Irskoj propisuje da novu gostionicu ili trgovinu alkohola možete otvoriti samo ako kupite postojeću licencu koja je „predana” te dokažete da područje nije dovoljno opskrbljeno takvim objektima.

Lidl je kupio licencu od puba koji se zatvarao, ali sud je presudio da na tom području već postoji dovoljan broj trgovina alkohola, pa prvi uvjet nije bio ispunjen.

Tada su promijenili strategiju.

Umjesto da tvrde kako području nedostaju trgovine alkohola, ustvrdili su da mu nedostaju pubovi, što im je omogućilo da istu licencu iskoriste za otvaranje puba i prodaju alkohola za van.

Priča stara cijelo stoljeće

Otvaranje Lidlova puba zapravo je rezultat procesa koji traje već gotovo 100 godina.

Godine 1923. parlament Sjeverne Irske donio je Zakon o opojnim alkoholnim pićima, kojim su uvedena stroža pravila licenciranja nego u Republici Irskoj, s ciljem smanjenja visoke razine konzumacije alkohola u Sjevernoj Irskoj.

Tada je uvedeno i „načelo predaje licence”.

Prema tom zakonu, dva su se puba morala zatvoriti da bi se mogao otvoriti jedan novi.

Pravila su od tada ublažena, ali najkontroverzniji element – upravo to „načelo predaje licence” – ostao je na snazi.

Time se Sjeverna Irska razlikuje od ostatka Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, gdje je otvaranje puba ili trgovine alkohola jednostavnije i jeftinije.