Psiholog otkriva jednostavnu naviku koja dokazano smanjuje stres i usamljenost

Većina ljudi svjesna je da bi trebala provoditi više vremena na otvorenom, no svakodnevne obveze često potiskuju šetnje, boravak u parkovima i druge aktivnosti u prirodi. Ipak, sve više istraživanja potvrđuje da upravo vrijeme provedeno među zelenilom može imati značajan pozitivan učinak na mentalno i fizičko zdravlje.

Marc G. Berman, profesor psihologije na Sveučilištu u Chicagu, godinama proučava utjecaj okoline na ljudski mozak. Prema njegovim zaključcima, nedostatak kontakta s prirodom može pridonijeti povećanoj razini stresa, osjećaju usamljenosti te razvoju kroničnih zdravstvenih problema.

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Ključnu ulogu pritom ima način na koji funkcionira ljudska pažnja. Prema teoriji obnove pažnje, koju su razvili psiholozi Stephen i Rachel Kaplan, postoje dvije vrste pažnje. Usmjerena pažnja koristi se tijekom rada, vožnje, korištenja mobitela i drugih aktivnosti koje zahtijevaju koncentraciju te s vremenom dovodi do mentalnog umora. S druge strane, prirodna okruženja aktiviraju takozvanu nevoljnu pažnju koja omogućuje mozgu da se odmori i oporavi.

Berman ističe kako su prirodni krajolici „blago fascinantni“, zbog čega privlače našu pozornost bez napora i pomažu smanjiti mentalno opterećenje.

Kako bi se lakše usvojile zdrave navike, istraživačica Rachel Hopman-Droste osmislila je pravilo 20-5-3. Ono preporučuje najmanje 20 minuta boravka u zelenom prostoru tri puta tjedno, pet sati provedenih u prirodi jednom mjesečno te trodnevni odmor bez tehnologije jednom godišnje.

Za ljude koji žive u urbanim sredinama i nemaju jednostavan pristup prirodi stručnjaci savjetuju unošenje biljaka u dom ili ured te korištenje fotografija i drugih elemenata koji podsjećaju na prirodno okruženje. Pojedina istraživanja pokazala su da čak i promatranje prizora prirode može imati pozitivan učinak na mozak.

Pozitivne promjene primjećuju i organizacije koje redovito organiziraju aktivnosti na otvorenom. Manny Almonte, osnivač neprofitne organizacije koja mlade vodi na kampiranja i izlete u prirodu, ističe da mnogi sudionici već nakon kratkog vremena provedenog vani osjećaju veće zadovoljstvo i povezanost s okolinom.

Stručnjaci zaključuju kako za dobrobit nije potrebno provoditi sate u divljini. Već dvadesetak minuta u prirodi nekoliko puta tjedno može biti jednostavan korak prema manjoj razini stresa i boljem mentalnom zdravlju.