WhatsApp uvodi važnu promjenu: Dio korisnika uskoro bi mogao ostati bez pristupa aplikaciji

Korisnici starijih Android uređaja uskoro će se suočiti s važnom promjenom u radu WhatsAppa. Od 8. rujna 2026. godine popularna aplikacija za razmjenu poruka više neće podržavati pojedine starije verzije Android operativnog sustava, zbog čega bi neki korisnici mogli izgubiti pristup aplikaciji ako na vrijeme ne poduzmu potrebne korake.

Prema informacijama koje prenosi WABetaInfo, WhatsApp će ubuduće biti dostupan samo na uređajima s Androidom 6 ili novijim verzijama sustava. Korisnici čiji uređaji koriste stariji softver već počinju dobivati upozorenja unutar aplikacije o nadolazećim promjenama.

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Kako bi izbjegli gubitak važnih razgovora i datoteka, stručnjaci preporučuju izradu sigurnosne kopije podataka putem Google Drivea ili lokalne pohrane na uređaju. Također, korisnicima se savjetuje ažuriranje operativnog sustava, ako je to moguće, ili prelazak na noviji uređaj koji zadovoljava tehničke uvjete za daljnje korištenje aplikacije.

U suprotnom, nakon stupanja promjene na snagu WhatsApp više neće funkcionirati na nepodržanim uređajima.

S druge strane, korisnici Appleovih uređaja zasad ne trebaju brinuti. Aplikacija će i dalje normalno raditi na uređajima s iOS-om 15.1 i novijim verzijama, kao i na iPadOS-u 15.1 i novijima.

Iz WhatsAppa promjenu opravdavaju tehničkim razlozima. Razvoj novih značajki i sigurnosnih rješenja zahtijeva moderniji hardver i operativne sustave koji mogu pratiti sve zahtjeve aplikacije. Stariji uređaji često ne mogu osigurati potrebne performanse ni razinu sigurnosti, zbog čega održavanje podrške za zastarjele verzije postaje sve zahtjevnije.

Korisnicima se zato preporučuje da na vrijeme provjere verziju operativnog sustava na svom uređaju i poduzmu potrebne korake kako bi nastavili nesmetano koristiti jednu od najpopularnijih komunikacijskih aplikacija na svijetu.