Vlada se hvali inflacijom od "samo" 5,2 posto! Plenković: "Životni standard u Hrvatskoj raste, a samo kod nas i Luksemburgu inflacija pada"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u utorak na svečanoj sjednici Županijske skupštine kojom je obilježen Dan Osječko-baranjske županije. Tom je prilikom istaknuo kako su Osječko-baranjska županija, ali i Slavonija u cjelini, posljednjih godina značajno napredovale zahvaljujući realizaciji brojnih razvojnih projekata.

Plenković je naglasio da je članstvo Hrvatske u Europskoj uniji otvorilo velike mogućnosti za ulaganja, osobito kroz projekt “Slavonija, Baranja i Srijem”, u sklopu kojega je, prema njegovim riječima, u razvoj istočne Hrvatske usmjereno oko pet milijardi eura.

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Projekti koji mijenjaju Slavoniju

Među važnijim projektima izdvojio je izgradnju međunarodnog prometnog koridora 5C, koji, kako je rekao, mijenja prometnu i razvojnu perspektivu Slavonije i Baranje.

Spomenuo je i Regionalni distribucijski centar za voće i povrće, obnovu osječke Tvrđe i Zračne luke, razvoj Industrijske zone Nemetin, kao i nove zgrade osječke 1. gimnazije te Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u KBC-u Osijek.

Posebno je najavio i izgradnju novog osječkog KBC-a, za koji je Vlada donijela odluku o financiranju.

“Oko 800.000 ljudi koji žive u Slavoniji zaslužuje modernu i suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb. Taj ćemo projekt zajedno realizirati u idućim godinama”, poručio je Plenković.

Najavljen povratak Hrvatske vojske u Baranju

Premijer je najavio i povratak Hrvatske vojske u Baranju i Beli Manastir, nakon što se vojska već vratila u Vukovar. Ocijenio je da je riječ o ispravnoj sigurnosnoj odluci koja bi dugoročno mogla imati i pozitivan demografski učinak na to područje.

Govoreći o gospodarskim pokazateljima, Plenković je naveo da je od početka njegova mandata u Osječko-baranjskoj županiji broj zaposlenih povećan za 12.500 ljudi. Istaknuo je i da je broj nezaposlenih smanjen s 25.000, koliko ih je bilo 2016. godine, na današnjih 8.500.

Prema njegovim riječima, Hrvatska je prije deset godina bila na 61 posto prosjeka razvijenosti Europske unije, dok je sada na 78 posto.

“To znači da se živi bolje i kvalitetnije”, rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na inflaciju, poručivši da je ona u odnosu na prošli mjesec niža. Dodao je kako su, prema dostupnim pokazateljima, samo Hrvatska i Luksemburg ostvarili trend smanjenja inflatornog pritiska.

PPVRH i ministar @mfin_RH Ćorić: Stopa inflacije u svibnju je iznosila 5,2% na godišnjoj razini, što je usporavanje u odnosu na prethodni mjesec (5,8%). Hrvatska se polako odmiče od vrha zemalja s najvišom stopom inflacije – tri zemlje #Eurozone imaju veću stopu. pic.twitter.com/fH452SAnCg — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) June 2, 2026

“Nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti stabilnosti cijena”, zaključio je premijer.