Splitski klubovi izdominirali Eurocup u Slovačkoj: Dioklecijan i Gladiator osvojili europske titule

Drugi dan Europskog prvenstva u elektroničnom pikadu u Slovačkoj protekao je u potpunoj dominaciji klubova iz Splita. Hrvatski predstavnici ostvarili su sjajne rezultate, a posebno su se istaknule ekipe Dioklecijana i Gladiatora, koje su osvojile europske naslove.

Splitske pikadistice osvojile naslov, Madame Solin broncu

U ženskoj konkurenciji titulu su osvojile igračice Dioklecijana. Za splitsku ekipu nastupile su Josipa Brzić, Marina Letica, Matea Car, Petra Čagalj, Maja Bebić i Anđela Pantić Car.

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Velik uspjeh ostvarila je i ekipa Madame Solin, koja je osvojila treće mjesto. Broncu su izborile Gabriela Kurobasa, Iva Čustović, Milena Tvrdorijeka i Greta Tekauer.

Gladiator dominantno do europske titule

U muškoj konkurenciji naslov je dominantno osvojio Gladiator. Za pobjedničku momčad nastupili su Boris Krčmar, Mladen Carić, Tomislav Rosandić, Danijel Ožbolt, Drago Grljušić, Toni Cbitanović i Vladimir Godinović.

Najveći otpor Gladiatoru pružio je upravo Dioklecijan u polufinalu. Za Dioklecijan su nastupili Romeo Grbavac, Slavko Brzić, Danijel Kužić i Dean Biškupić.

Od hrvatskih ekipa kod dama je nastupila i Forza iz Zagreba, dok su u muškoj konkurenciji nastupili Posejdon 2 i Posejdon 3 iz Kaštela, Billionaires iz Zagreba, Tip-Top iz Varaždina i Dollar iz Slavonskog Broda.

Treći dan prvenstva donosi pojedinačnu disciplinu 501 d.o., u kojoj nekoliko hrvatskih igrača pretendira na postolje.